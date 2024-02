Nasce l’associazione ’Open’

Il consigliere di maggioranza, Marco Maria Lucidi, ne aveva dato informazione a margine del consiglio comunale e adesso l’associazione no profit creata insieme ad altri due consiglieri di maggioranza, Francesco Tofoni e Maria Mariani e due assessori Claudia Bracalente e Stefano Pezzola è realtà. Si chiama Open, ed è "un’associazione aperta al nuovo, alle contaminazioni, ai contributi e alle critiche" dicono i promotori. Due gli obietti principali: "Sostenere l’attuale amministrazione comunale con una visione sul futuro e con nuove iniziative che rispecchino sempre più le esigenze della cittadinanza; rafforzare il collegamento con la cittadinanza, migliorando ancora di più il dialogo tra amministrazione e cittadino. Aspiriamo a diventare una vera community – prosegue uno dei promotori, Lucidi – per costruire insieme un futuro migliore per Sant’Elpidio a Mare".