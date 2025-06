’Navigli dell’Adriatico e dello Ionio’. Appuntamento a Cupra Marittima

Domani pomeriggio alle 17, nella ‘Casa Maddelana’, in via Roma 16, a Cupra Marittima, sarà inaugurata la mostra internazionale ‘Navigli dell’Adriatico e dello Ionio in età moderna (1650-1850)’. L’iniziativa è a cura di Zrinka Podhraški Cizmek, Maria Lucia De Nicolò e Luigi Divari. La mostra nasce dall’iniziativa dell’Archeoclub d’Italia e il Centro di Documentazione e Ricerca del Territorio di Cupra Marittima, come esito di un’approfondita analisi di documenti e da una meticolosa ricerca iconografica riguardo i navigli dell’Adriatico e dello Ionio. Si tratta di un’importante iniziativa voluta dai vertici del locale Archeoclub, che potrà essere visitata dai turisti per l’intero arco della stagione estiva a completamento dell’offerta del Parco Archeologico Naturalistico ‘Civita’ e del Museo archeologico del borgo di Marano. L’apertura del Museo avverrà domani e sarà visitabile dalle 17 alle 20 fino al 27 di settembre.