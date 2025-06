Nella sede Anffas focus sull’apicoltura etica e accessibile

Apicoltura etica e accessibile, promossa da Api Gold Picene presso la sede grottammarese di Anffas Il Faro del Piceno. Un evento che ha unito esperti del settore, appassionati e docenti attorno a un obiettivo comune: rendere l’apicoltura uno strumento di inclusione sociale e ambientale. Con il saluto del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha fatto giungere il proprio sostegno all’iniziativa, è stato aperto ufficialmente il corso di apicoltura rivolto ai ragazzi del centro, protagonisti di un percorso che punta a un’inclusione reale attraverso il lavoro e il contatto con la natura. Al termine della mattinata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza in apiario, prendendo parte alla prima lezione pratica. Un’occasione per condividere esperienze, rafforzare i legami e toccare con mano il valore educativo e terapeutico del lavoro con le api. Api Gold Picene, grazie al supporto di numerosi partner tra cui il Comune di Ascoli, Ser Formazione, Ama Apicoltori Marchigiani, Fondazione Anffas Grottammare, Kairos Odv e altri, rappresenta un modello virtuoso di cooperazione, finalizzato al recupero degli sciami, alla smielatura e alla formazione inclusiva.