Nuova sede e taglio del nastro

Taglio del nastro, ad Ascoli, per la nuova sede della sezione locale dell’Aism, l’associazione italiana per la lotta alla sclerosi multipla. I locali sono stati allestiti in corso Mazzini, in pieno centro storico, e all’inaugurazione hanno partecipato i vertici della stessa associazione, guidati dal presidente Adriano Vespa, il sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Gianni Silvestri, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e i rappresentanti dell’associazione ‘Ap Events’. A benedire la nuova sede è stato il vescovo, Gianpiero Palmieri, che si è anche complimentato con l’Aism per l’ottimo servizio offerto in questi anni a tutti coloro che sono affetti dalla sclerosi multipla e ai rispettivi familiari. Al taglio del nastro, avvenuto domenica scorsa, hanno preso parte anche tanti associati e tanti cittadini. Per l’occasione, infine, si è svolta anche una bella festa.