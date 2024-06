"Occhiali usati da riciclare per chi è in difficoltà"

Con la spedizione al centro di raccolta nazionale del materiale, si è concluso il service del Lions Club di San Benedetto del Tronto Raccolta Occhiali Usati, che nel 2024, a livello nazionale, ha celebrato i suoi vent’anni ed è operativo in tutta Europa con numeri di tutto riguardo: dal 2004 ad oggi, 4.102.800 paia di occhiali raccolti, 1.717.826 occhiali, che sono stati consegnati a persone che ne hanno potuto usufruire gratuitamente, con un impegno dei volontari su tutto il territorio nazionale che supera le 126.000 ore lavorative. "Quest’anno – ha commentato la Presidente del Lions Club di San Benedetto del Tronto, Laura Cennini – grazie all’entusiasmo dei nostri associati e soprattutto all’impegno del socio Fabio Bonfigli, abbiamo ottenuto un risultato record, con la raccolta di oltre 100 paia di occhiali. È importante sottolineare anche la sensibilità del territorio verso questo tema, con cinque punti di raccolta organizzati a San Benedetto del Tronto e uno a Grottammare". Si è conclusa così, in modo positivo, l’iniziativa che ha impegnato volontari su tutto il territorio nazionale così come gli ulteriori, nel territorio, e degli associati del club sambenedettese.

In quasi tutte le case è del resto possibile trovare un paio di occhiali inutilizzati. Questo paio di occhiali può cambiare la vita di un’altra persona. Così sono nati i Centri di Riciclaggio Occhiali Lions (Lerc). Gli occhiali riciclati vengono distribuiti alle persone che ne hanno bisogno: persone che hanno perso i propri in caso di calamità, persone con reddito mediobasso o, ancora, persone dei Paesi in via di sviluppo. La distribuzione è sempre gratuita e avviene tramite missioni di Lions medici, ottici, volontari.

Stefania Mezzina