Occhio a Iemmello. Finora sei gol e quattro assist

L’Ascoli di Castori si prepara ad affrontare la complicata tappa di Catanzaro con l’obiettivo di rialzarsi subito dal brutto ko incassato domenica scorsa in casa contro gli altoatesini. La sconfitta, oltre ad aver prodotto una bella mazzata a livello psicologico, ha visto crearsi uno strapo netto in classifica e ora la salvezza diretta si è allontana a 5 punti. Ciononostante il tecnico del Picchio e i suoi uomini cercheranno subito di voltare pagina e rimettersi in moto riprendendo a macinare punti dopo quella scia positiva di 4 risultati utili consecutivi interrotta al Del Duca. Ancora una volta nell’arco di questa stagione il fattore casalingo per i bianconeri sta confermando un andamento poco esaltante con soltanto 3 vittorie conquistate tra le mura amiche. Quelle rispettivamente ottenute con Feralpisalò (3-0), Ternana (2-0) e appunto Catanzaro (1-0). Un po’ poco per cercare di accrescere le ambizioni di riuscire a centrare la salvezza senza dover ricorrere all’eventuale spareggio playout. Se in casa sono stati 12 i punti ad oggi conquistati, degli attuali 22, al contrario in trasferta di recente la squadra è riuscita a mostrare un lieve miglioramento esterno rispetto ai drammatici dati ottenuti nella prima parte del cammino. Qui è stato utile l’arrivo in panchina di Castori che ha saputo migliorare il trend con 5 punti in 5 gare. Dopo essere rimasto imbattuto nei primi due incroci con l’Ascoli in serie B, invece il Catanzaro ha raccolto appena quattro punti nelle successive 9 sfide contro i bianconeri.

L’Ascoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle 11 partite giocate contro il Catanzaro in cadetteria, incluso il match d’andata in questa stagione. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in B, la formazione calabrese è quella contro cui i bianconeri vantano la più alta percentuale di clean sheet (55%). Il Picchio ha perso solo 2 volte nelle ultime 7 giornate. Da un lato, il Catanzaro (29) è la squadra che ha segnato più gol su azione in questo torneo, dall’altra nessuna formazione ne ha realizzati meno dell’Ascoli (12, come lo Spezia). Il sorvegliato speciale resta Iemmello che ha contribuito direttamente a 10 reti (sei gol e quattro assist), portando un totale di 13 punti al Catanzaro. Solo Massimo Coda (16) ne ha garantiti di più. Dall’altro lato l’Ascoli cercherà di capire se Pedro Mendes potrà essere dell’incontro. Il portoghese ha segnato gli ultimi 3 gol del Picchio, autoreti escluse.

mas.mar.