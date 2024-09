Operai al lavoro di notte. È polemica tra i residenti

Da un lato un supermercato in ristrutturazione. Dall’altro i residenti dell’area che vogliono dormire. Si, perché i lavori in questioni vengono eseguiti di notte. Accade a San Benedetto dove da un paio di settimane il sonno dei residenti di un condominio di via Voltattorni sono turbati dai rumori del cantiere di riqualificazione diun supermercato situato nelle vicinanze. Questi lavori, eseguiti per forza di cose fuori dall’orario di apertura del negozio, coinvolgono operai che, a detta dei residenti, spesso utilizzano macchinari rumorosi e preparano materiali all’esterno, causando loro forte disagio. Tanto che l’amministratore di condominio, di fronte alle continue lamentele, ha dovuto inviare un esposto alla polizia

locale. "Ho ricevuto le numerose segnalazioni da parte dei condomini – ha spiegato Nazzareno Scartozzi, l’amministratore della palazzina – che hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni vicini di casa che risiedono in altre strutture e che lamentano lo stesso problema. Per questo motivo abbiamo presentato un esposto alla polizia locale, chiedendo di effettuare un sopralluogo per verificare la situazione a livello fonometrico".

La questione nasce dalla necessità, per gli operai, di lavorare di notte quando il supermercato è chiuso al pubblico. Tuttavia, questo ha comportato un disagio significativo per chi risiede nelle vicinanze, poiché i lavori all’aperto, come la preparazione dei materiali e l’uso di macchinari per movimentare i bancali, risultano particolarmente rumorosi. Alcuni residenti hanno cercato di dialogare con gli operai, chiedendo loro di prendere provvedimenti affinché le operazioni rumorose possano essere svolte all’interno o con modalità meno impattanti durante la notte, ma non hanno ricevuto risposte soddisfacenti. "Di fronte a tutte queste operazioni particolarmente rumorose – spiegano i residenti – abbiamo cercato di parlare con gli operai, chiedendogli di attrezzarsi affinché non sia necessario uscire fuori a svolgere dei lavori nel cuore della notte, ma la situazione non cambia". La speranza è che l’intervento della polizia locale possa portare a un sopralluogo e a una verifica accurata dei livelli di rumore prodotti durante i lavori notturni. L’iniziativa dell’amministratore è mirata a trovare una soluzione che possa tutelare i diritti dei residenti senza necessariamente interrompere i lavori necessari per il supermercato. Insomma si è alla ricerca di un modo per “abbassare il volume”. La situazione, ad ogni buon conto, appare ancora lontana da una risoluzione definitiva. I residenti chiedono che siano adottate misure concrete per garantire il rispetto delle normative sul rumore e la quiete pubblica. La speranza è che tutto si risolva a breve e che una volta effettuato il sopralluogo, la polizia locale possa fornire indicazioni chiare su come procedere per risolvere il problema senza ulteriori disagi per chi vive nella zona.