Operaio perde un pollice, portato a Torrette

Un operaio di una ditta di Spinetoli è rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente sul lavoro. L’uomo ha perso un pollice, anche se si spera che il tempestivo trasferimento in eliambulanza al Trauma Center di Torrette possa porre rimedio alla grave lesione. L’uomo stava utilizzando un macchinario quando, per cause in corso di accertamento, l’attrezzatura ha colpito una mano, tranciando un pollice. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e quindi dai sanitari del 118 che una volta effettuata la valutazione del danno hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center dell’Ospedale di Torrette ad Ancona. Il velivolo è atterrato in zona Ragnola a San Benedetto dove nel frattempo il paziente infortunato è stato trasferito in ambulanza. Nel frattempo sono state avviate le verifiche per accertare se vi siano responsabilità per l’accaduto, relativamente al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.