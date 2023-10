Ora arriva la truffa dello sputo

La truffa dello sputo sembra essere arrivata anche a San Benedetto, sempre che il racconto della vittima venga confermato dalle indagini che sono in corso da parte dei carabinieri. Si tratta di una procedura abbastanza semplice, il ladro individua la persona da derubare mentre sta facendo il prelievo al bancomat e, appena la macchina sta per rilasciare le banconote, il delinquente arriva, sputa sul monitor dello sportello e nella confusione afferra il bottino e fugge. Nel nord-est dell’Italia ci sono stati già alcuni casi. A San Benedetto la denuncia ai carabinieri è stata fatta da un uomo della zona che ha raccontato un caso simile, accaduto domenica scorsa nel bancomat della filiale Unicredit di viale dello Sport in zona La Fontana a Porto d’Ascoli. Mentre stava eseguendo il prelievo, si sarebbero avvicinati un ragazzo e una ragazza in sella a uno scooter che hanno iniziato a strillare e a sputare sul bancomat. Approfittando della confusione e del parapiglia, durante il quale l’uomo è riuscito a fuggire, i delinquenti avrebbero prelevato 1750 euro. I carabinieri sono in attesa delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della Banca per ricostruire l’accaduto. I bancomat sulla pubblica via, sono i più esposti a certi rischi.