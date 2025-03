Palazzine di via Po delocalizzate: "Un belvedere e nuovi parcheggi. Un investimento da cinque milioni"

La realizzazione di un belvedere sulla città, sulle sponde del fiume Tronto e sul sottostante torrente Chiaro, ma anche nuovi parcheggi per la cittadinanza. E’ quanto sorgerà in via Po. Come da decreto dell’ufficio speciale per la ricostruzione, infatti, il complesso di palazzine che si trova proprio in quell’area dovrà essere delocalizzato nella vicina zona di Fonte di Campo. A seguito della riunione preliminare di indirizzo svoltasi nelle scorse ore tra l’Usr e l’amministrazione comunale, dunque, è stata vagliata l’ipotesi che la demolizione delle palazzine e l’intero intervento previsto su via Po, inizialmente in carico all’Usr, venga portato avanti dall’Arengo: l’importo previsto per l’intero progetto è di cinque milioni di euro. "Si tratta di un intervento importante, che prevede non solo la messa in sicurezza del versante sul torrente Chiaro, ma anche la delocalizzazione delle palazzine di via Po nella poco distante area di Fonte di Campo, dove insieme al commissario straordinario Guido Castelli è già stato individuato un apposito terreno per la costruzione – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. A quel punto, proprio su via Po, interverremo con un allargamento della carreggiata, la realizzazione di un belvedere e di nuovi parcheggi. Il tutto, tra l’altro, in un’arteria oggi particolarmente intasata e congestionata dal traffico". È fondamentale, a delocalizzazione avvenuta, mettere in sicurezza quell’area per governare al meglio una delle criticità più complesse che il sisma ha lasciato in eredità ad Ascoli – prosegue il commissario Castelli –. Si tratta di garantire tempestività ai lavori e contestualmente di evitare un vuoto urbano in un’area comunque centrale della città. Da sindaco mi sono occupato a lungo dell’area di via Po e questo mi ha consentito di presidiare il dossier in modo informato". Chiosa finale per gli assessori comunali Gianni Silvestri e Marco Cardinelli, rispettivamente con deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici. "Parliamo di un progetto davvero rilevante che permetterà di risolvere la questione relativa alla messa in sicurezza dell’area e, in seconda istanza, garantirà una riqualificazione degli spazi interessati". Matteo Porfiri