Palladini non si accontenta:: "Non si prende un gol così"

"Non dovevano prendere un gol del genere al novantesimo". E’ ancora scuro in volto Ottavio Palladini quando si presenta dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa D’Angelo del Riviera delle Palme. "Non bisognava – aggiunge – fare riaprire al novantesimo una partita già chiusa. Siamo stai superficiali, rischiando di pregiudicare tutto ciò che di buono avevamo fatto in tutta la partita. Non dobbiamo commettere queste disattenzioni che possono rivelarsi pericolose. Allo stesso tempo, però, devo fare i complimenti al Notaresco che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà sotto il profilo fisico. Siamo però stati bravi a reagire subito dopo il pari con il gran gol di Eusepi. Nella ripresa, poi, non abbiamo concesso nulla al Notaresco. Oltre a realizzare il terzo gol abbiamo creato anche i presupposti per il quarto ma poi ecco il regalo finale. Anche perché negli ultimi minuti poteva accadere di tutto. Nelle ultime due partite abbiamo incassato quattro reti, tutte dei regali alle nostre avversarie. E non va bene. Non dobbiamo essere leziosi ma sempre concreti e concentrati. Ora godiamoci questa vittoria e lavoriamo sugli errori commessi. Moretti ha disputato una grossa partita. Oltre al gol è stato bravo a ricoprire il ruolo di primo marcatore su Arrigoni. Devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione perché il campionato è lungo e gli imprevisti sono dietro l’angolo. L’importante è non fare regali agli avversari".

Undicesimo gol stagionale, seconda doppietta consecutiva al Riviera, quinto sigillo nelle ultime tre partite. Lo score di Umberto Eusepi. "Tutti –afferma il capitano rossoblù – erano preoccupati che non avrei raggiunto la doppia cifra. Io non ne ho fatto mai un problema. E’ arrivata ma abbiamo un altro obiettivo ben più importante da raggiungere e cioè fare ciò che abbiamo promesso ad inizio stagione. Però non dobbiamo prendere gol quando si è in vantaggio per 3-1 anche perché con un po’ di sfortuna potevamo anche pareggiare una partita che è stata sempre in mano nostra". Domenica da incorniciare anche per Moretti. "Sono andato a segno per la seconda volta consecutiva – dice l’ex Notaresco insieme a Candellori – e per un attaccante è sempre bello fare gol. Lo dedico alla mia ragazza Margherita". "Ancora una volta – commenta il diggi del Notaresco Alfredo Natali – usciamo sconfitti dopo avere disputato una buona gara. Interverremo nuovamente sul mercato e continueremo con Evangelisti in panchina".

b.mar.