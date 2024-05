Parma, il ds Pederzoli:: "In A con tanti giovani di valore"

Fresco di promozione in serie A il Parma si prepara a tornare protagonista in massima serie. Il direttore sportivo Mauro Pederzoli, intervenuto nel corso dell’evento ‘Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale’ ha parlato dei momenti di giubilo che continuano in casa gialloblù. "L’essenza del nostro lavoro è cercare l’equilibrio tra il risultato sportivo e quello economico-finanziario – spiega -. In questo siamo molto contenti della promozione ottenuta, perché torniamo in A, che era l’obiettivo sportivo prioritario, ma ci torniamo con tanti giovani di valori che ci riempiono di orgoglio. Sono due obiettivi che non sempre vanno di pari passo. Anche nel prossimo campionato il mio augurio è di vedere quello che siamo stati fino ad adesso: una squadra giovane, leggera, spigliata, soprattutto coraggiosa. Faremo qualcosa ma abbiamo la convinzione di avere una squadra pronta a reggere l’urto di una categoria così importante".