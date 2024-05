Pericolo fake news, necessario un impegno collettivo per l’alfabetizzazione mediatica

Nell’era digitale, l’accesso alle informazioni è più agevole che mai, ma con questa facilità arriva anche un pericolo crescente: le fake news. Queste notizie false, diffuse principalmente attraverso i social media e altri canali online, rappresentano una minaccia significativa per la società, minando la fiducia nel giornalismo professionale, influenzando le opinioni pubbliche e mettendo a rischio la democrazia stessa. Le fake news si diffondono rapidamente online, alimentate dall’algoritmo dei social media che favorisce la condivisione virale di contenuti sensazionalistici. Spesso presentate con titoli accattivanti e grafiche suggestive, queste notizie mirano a generare clic e engagement piuttosto che a diffondere informazioni accurate e verificate. Un problema correlato è la mancanza di alfabetizzazione mediatica e di capacità critiche nel pubblico online. Molte persone non sono in grado di valutare in modo accurato la credibilità delle fonti e tendono a credere ciecamente a ciò che viene loro presentato senza fare una verifica incrociata. Questa mancanza di discernimento rende più facile per le fake news diffondersi e influenzare le opinioni. Gli effetti delle fake news possono essere devastanti. In contesti politici, possono distorcere le elezioni e minare la fiducia nel processo democratico. Nel campo della salute pubblica, possono diffondere informazioni dannose e mettere a rischio la vita delle persone.