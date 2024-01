Permessi auto, via ai rinnovi. Ecco le zone

A partire da ieri è possibile procedere ai rinnovi dei permessi per il transito e la sosta nelle varie zone del centro storico nonché quelle limitrofe della città. Per provvedere al rinnovamento bisognerà recarsi negli uffici della Saba (parcheggio Torricella) che resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. Contestualmente, al fine di favorire la procedura legata ai rinnovi, il comune precisa che la validità dei vecchi pass scaduti il 31 dicembre 2023 è stata prorogata fino al prossimo 29 febbraio. I residenti del centro storico potranno optare tra due differenti tipologie. La prima quella relativa ai permessi da 25 euro annui per la sosta su strisce gialle e sulle zone miste del settore di appartenenza. La seconda invece riguarda la possibilità di sottoscrivere un permesso speciale annuale da 75 euro per la sosta su strisce gialle, su tutte le strisce blu di tipologia mista (a qualsiasi orario) e su tutti i posti auto blu di tipologia esclusiva (dalle ore 18 del pomeriggio alle ore 9 del mattino successivo). Diverso il caso dei residenti del quartiere di Campo Parignano che potranno richiedere o rinnovare il permesso ztl 4 da 25 euro annui per la sosta su tutti gli stalli blu del quartiere. I permessi speciali consentiranno di accedere in tutti i varchi presenti tranne quello situato in largo Crivelli. Ciò riguarda in particolare: corso Vittorio Emanuele, piazza della Viola, piazza Orlini, via Dino Angelini, via Clementi, via Marucci, via Cairoli, lungo Castellano (ultimo tratto a ridosso del cineteatro Piceno), via Malaspina, via Sacconi (lato destro), via XX Settembre, piazza della stazione, piazza Ventidio Basso, viale Indipendenza, via Luciani, via Porta Torricella.

Queste invece le zone previste per la sosta gratuita h24 relative ai posti auto misti delle ztl 1, 2 e 3: via Colombo, via Colombo, via Rimembranza, raccordo tra via Colombo e via Rimembranza, via Alighieri, via Giusti, viale De Gasperi, via Candido Augusto Vecchi, piazza Cecco d’ Ascoli, lungo Castellano (fronte università), via delle Terme, piazza Matteotti, ex Dispensario, via Ariosto, via Ponte Vecchio, via Pascoli, piazza Giacomini, piazza Santa Maria Intervineas, corso Trento e Trieste, via Sacconi (lato sinistro).

mas.mar.