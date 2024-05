Pesce non tracciato, chiuso un ristorante a San Benedetto

Chiuso in via precauzionale un ristorante di San Benedetto per gravi inadempienze connesse agli aspetti igienico sanitari. Il provvedimento è scattato durante i controlli eseguiti dal personale della guardia di finanza e dalla guardia costiera, con l’ausilio del personale delle Ast, in tutta la regione Marche.Nel ristorante sambenedettese il personale delle fiamme gialle ha posto sotto sequestro 20 chili di pesce per l’assenza di informazioni connesse alla tracciabilità. Segnalata amministrativamente, l’attività ristorativa potrà essere riaperta solo a seguito dell’attuazione delle prescrizioni impartite dal personale dell’Ast. In ambito regionale nei compartimenti marittimi di Pesaro, Ancona e San Benedetto, sono state controllate decine di attività operanti nel settore della ristorazione e della lavorazione e commercializzazione di pesce. Insieme al ristorante di San Benedetto, stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un ristoratore di Ancona, dove sono stati sequestrati pesce, generi alimentari ed oli, tutti prodotti privi di lotto di produzione. Chiuso anche un impianto di trasformazione di prodotti ittici freschi. In totale sanzioni per 10mila euro.

Marcello Iezzi