‘Picena Non Vedenti’ in serie A:: "I ragazzi sono stati straordinari"

Missione compiuta per la ‘Picena Non Vedenti’: la squadra ascolana di torball, infatti, è tornata in Serie A. I ragazzi allenati da Giovanni Palumbieri, nel weekend, hanno conquistato sei vittorie in otto incontri, nella sfide di Serie B andate in scena al palazzetto di Monterocco, chiudendo così il campionato al primo posto e festeggiando il ritorno nella massima categoria. "Giornate come queste ripagano di tutti i sacrifici che ognuno di noi fa per portare avanti questa meravigliosa società", commenta il presidente Marco Piergallini. Emozionato anche il tecnico Palumbieri: "I ragazzi sono stati straordinari, io cerco soltanto di guidarli mettendoli nelle migliori condizioni di esprimersi in campo". Visibilmente soddisfatto anche il capitano Vito Valleriani: "La dedichiamo ai nostri dirigenti che non ci lasciano mai soli, ai nostri sponsor che ci permettono di andare avanti, e a Carlo Malloni che è sempre nei nostri cuori". La rosa della ‘Picena Non Vedenti’, oltre che dal capitano Vito Valleriani, è composta anche da Gianluca Foscari, Enrico Castelli (giocatore vedente), Virginio Paglia, Marco Piergallini (presidente giocatore), Davide Valacchi, Paolo Danieli, Alex Apostoli e Andrea Rossi. Oltre alla formazione picena, sono salite in Serie A, dopo le sfide andate in scena al palazzetto di Monterocco tra sabato e domenica, anche Bergamo C e Settecolli B.

Matteo Porfiri