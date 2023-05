"Pioggia abbondante, mappa delle zone più a rischio"

Caro lettore, certo, lasciar passare questi giorni senza utilizzarli come esperienza preziosa in ottica futura non sarebbe saggio. Sicuramente i problemi riscontrati, dall’entroterra alla riviera passando per tutta la Vallata del Tronto, sono stati sintomatici delle varie ‘patologie’ del territorio, fortunatamente manifestatesi senza conseguenze troppo serie. È auspicabile che i vertici della Protezione Civile e degli altri enti preposti abbiano ‘preso appunti’ per stilare gli interventi più urgenti nell’ottica di evitare, con precipitazioni più intense, danni drammatici.