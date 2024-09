Piste ciclabili in via Marsala: serve la svolta

È tempo di decidere dove e come realizzare le piste ciclabili nei quartieri nord che, a parte alcune zone, ne sono sguarniti. Mentre si attende il responso del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) le ipotesi al vaglio dell’amministrazione sono tante e una di queste potrebbe ricevere l’avallo tecnico e di maggioranza: si tratta di fare la pista lungo via Marsala, strada fondamentale che collega Grottammare a San Benedetto e la zona nord del comune con il centro cittadino. Sono tantissime, infatti, le bici che quotidianamente transitano lungo la strada, che però presenta il doppio senso di circolazione – fino all’incrocio con via Manzoni – e la doppia fila di parcheggi – questa volta lungo l’intero tracciato – cosa che rende la via non sempre facile da percorrere. Tra l’altro si tratta di una misura suggerita a suo tempo anche dal comitato di quartiere San Filippo Neri. Per realizzare la ciclabile in via Marsala, comunque, sarebbe necessario eliminare quantomeno parte della fila di posteggi parallela alla carreggiata. Ovviamente una misura del genere dovrebbe essere coordinata con altri interventi. Un altro tratto di pista potrebbe essere instaurato lungo via Gramsci, soprattutto nel tratto che va dall’ex Cinema delle Palme verso piazza Garibaldi e piazza Montebello.

Va ricordato, infatti, che le ciclabili in zona nord sono perlopiù concentrate a est della ferrovia, come in via Colombo, via Morosini e via Marchegiani, nonché viale Marinai d’Italia. Niente, in ogni caso, verrà deciso prima di avere in mano il tanto atteso Pums: questo sarà approntato entro settembre, anche se vedrà la luce senza l’assessore che più di tutti aveva spinto per la sua realizzazione: le deleghe di Bruno Gabrielli, per il momento, rimarranno in capo al sindaco Spazzafumo. Uno degli indirizzi di questo piano, comunque, è proprio il potenziamento della mobilità dolce, e infatti sarà accompagnato da un ineludibile Biciplan. r anche dando un’occhiata superficiale allo stato delle ciclabili cittadine, ci si rende conto di come siano necessari diversi interventi urgenti. Basti vedere la pista di viale dello Sport, che in diversi punti risulta ammalorata per l’azione delle radici degli alberi sull’asfalto. Altro tratto che andrà rimesso in sesto è quello del lungomare centrale: questo verrà armonizzato con le porzioni nord e sud nel corso dei prossimi mesi. Altro collegamento da fare è quello della ciclabile di via del Cacciatore con via Mare e viale dello Sport.

Giuseppe Di Marco