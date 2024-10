"Porto Buonumor Favorito al Columbus Day, emozione e orgoglio"

Ci sarà anche un ascolano lunedì al Columbus Day che viene celebrato a New York ogni ottobre. Si tratta di Amedeo Lanciotti che rappresenterà il Carnevale di Ascoli con la maschera del Buonumor Favorito. Sulla Fifth Avenue davanti a circa un milione di persone, sfilerà infatti anche lui nella parata in onore di Cristoforo Colombo. Durante l’evento si radunano principalmente persone italoamericane legate alle proprie radici. A New York, questa occasione viene celebrata sia come Italian American Heritage Day (Giornata del patrimonio culturale italoamericano) sia come Indigenous Peoples’ Day.

Amedeo Lanciotti, quanto è emozionato per questa avventura oltre Oceano?

"Sono molto emozionato, ma anche molto gratificato e ringrazio il presidente Marco Olori e l’intero Direttivo dell’Associazione Carnevale di Ascoli, per aver scelto me e la maschera del Buonumor Favorito per rappresentare la kermesse ascolana al Columbus Day. Quando me lo hanno proposto mi sono anche commosso perchè questo evento effettivamente è una cosa importante e dà lustro al Carnevale di Ascoli".

Lei è stato tra i fondatori della Compagnia dei Folli e di spettacoli ve ne intendete: ma che significa portare in giro il nome di Ascoli?

"Con la Compagnia dei Folli abbiamo fatto tante cose. Sono stato tra i fondatori poi con il lavoro, il calcio e la famiglia ho mollato lasciando a mio fratello il compito di proseguire il lavoro che avevamo iniziato con la ‘Compagnia della Mela’ quando animavamo le feste medievali di Castel Trosino negli anni 1984-85. Sicuramente questa esperienza al Colubus Day è una cosa che ha un valore importante anche perché sono trent’anni che partecipo al Carnevale di Ascoli e sono orgoglioso di portare la nostra kermesse in America".

Ma come è nato il personaggio del Buonumor Favorito?

"Mi maschero da sempre con un gruppo che si chiama ‘Li Carraiate’ ed è merito anche loro se sono qui. Il Buonumor Favorito è nato grazie al libro di Luca Luna che riuscì a riesumare questo personaggio da una rivista del 1870 dal titolo ‘L’Eco del Tronto’. Una maschera ben descritta sia nel carattere che nel costume e così quando Giovanni Massi diventò presidente dell’Associazione, io entrai nel comitato e ricordo ancora la prima riunione nello studio del grande Ottorino Pignoloni. Massi tirò fuori il libro e propose di inserire questo personaggio nel Carnevale. Percepii subito l’importanza e Giovanni mi disse ’Lo interpreterai tu’ e sono già passati una decina di anni che il Giovedì Grasso sono Buonumor Favorito al Carnevale dei bambini e sono felicissimo".

Partirà da solo per New York?

"Da Ascoli parto da solo poi si uniranno i due rappresentanti del Carnevale di Offida e una maschera storica di Fano. Partiremo sabato in aereo da Roma e poi a New York ci ricongiungeremo con le altre 135 maschere italiane. Siamo tutti nello stesso hotel e sarà bello incontrare anche le maschere meneghine, venete, emiliane, napoletane e siciliane. Sarà di certo un’esperienza fantastica e spero davvero di poter incontrare qualche ascolano che fa parte della vasta comunità italiana a New York".

Valerio Rosa