Precipitazioni diffuse. Schianto e traffico in tilt nei pressi dell’Oasi

È bastato uno schianto tra un’auto e un furgoncino nel pomeriggio di ieri per creare non poche difficoltà al traffico, disagi ampliati anche dalle potenti precipitazioni che hanno bagnato Ascoli e dintorni per tutta la giornata di ieri.

Intorno alle 17 l’incidente in zona Oasi ha bloccato la viabilità per permettere alle forze dell’ordine intervenute sul posto di effettuare i rilievi. La circolazione stradale era già stata messa in difficoltà dalle piogge abbondanti iniziate a cadere fin dal mattino per le inevitabili pozze d’acqua che si erano create velocemente in diversi punti. Poi lo schianto e la regolamentazione del traffico hanno fatto il resto, creando code e disagi per gli automobilisti incappati nella zona. Intanto l’allerta meteo è confermata anche per la giornata di oggi: la coda del ciclone Boris, che ha portato morte e distruzione nell’Est dell’Europa, dovrebbe raggiungere sia la costa che l’interno, ma con manifestazioni molto più leggere rispetto a quelle che hanno allagato diversi Paesi europei.

Comunque la protezioni civile consiglia prudenza anche per la giornata di oggi e di informarsi sulle condizioni meteo prima di mettersi in macchina.