Premiata Isabella Mandozzi: imprenditrice picena dell’anno

Ha riscosso grande successo il convegno che si è tenuto nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani organizzato dalla Fidapa Ascoli. Il tema d’altronde è di quelli di stretta attualità ed era inerente la ‘Verde ascolana tenera: storia e opportunità’. Occhi puntati quindi sull’oliva tenera ascolana con l’introduzione iniziale di Rosa Maria Amatucci presidente della Fidapa di Ascoli. Sono intervenuti l’onorevole Mirko Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il professor Leonardo Seghetti dell’Accademia della Cucina Italiana e dell’Accademia Nazionale Olivo e Olio che ha illustrato la storia della tenera ascolana. A seguire è intervenuto Primo Valenti, Presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, che ha descritto le opportunità e i vantaggi della coltivazione dell’oliva ascolana tenera. Successivamente hanno peso la parola la professoressa Renata Nardinocchi dell’associazione culturale ‘Francesco Stabili’ che ha illustrato le varie modalità dell’educazione alimentare, mentre Maria Grazia Clerici, giovane imprenditrice ascolana ha descritto le modalità su come investire sulla Dop e le varie opportunità che ci sono, Infine, la professoressa Franca Maroni sociologa e collega giornalista, ha parlato del rapporto tra uomo e cibo.

Al termine c’ è stato poi il conferimento da parte della Fidapa Ascoli del ‘Premio Imprenditrice Picena’ a Isabella Mandozzi titolare dell’oleificio ‘Silvestri Rosina’. "La Fidapa di Ascoli Piceno – ha dichiarato proprio Franca Maroni – nel pieno rispetto del suo statuto (Federazione Donne Arti Professioni Affari) per onorare le donne impegnate sul territorio in campo imprenditoriale, ha organizzato il ‘Premio Imprenditrice Picena’. Protagonista di questa prima edizione è la fidapina Isabella Mandozzi referente e guida del prestigioso Oleificio Silvestri Rosina a Spinetoli. Abbiamo inserito la consegna di questo premio all’interno di un momento di riflessione sull’origine e valore della tenera oliva ascolana con l’intervento di rappresentanti politici e esperti della materia tra cui il professor Leonardo Seghetti. Isabella Mandozzi – ha concluso la Maroni – è la nuora di Rosina Silvestri, Nel 1995 ha conosciuto il marito Pietro Albertini e da allora è entrata a far parte della famiglia. L’oleificio vanta 70 anni di esperienza: e Isabella è una donna laboriosa, forte e tenace che ben rappresenta il territorio Piceno".

Valerio Rosa