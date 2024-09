Pronti, via: ecco Controvento. Una domenica tutta da vivere

Via all’edizione 2024 del Controvento Festival dell’Aria che avrà un programma ricco di eventi fino a sabato 30 agosto con la chiusura affidata al concerto di Renzo Avitabile. Un festival che come sempre si svolgerà tra Colle San Marco, la Cava Giuliani e Colle San Giacomo nel verde delle colline che sovrastano la città di Ascoli. Lo scorso anno furono registrate oltre ventimila presenze per questa kermesse dedicata al tema dell’aria. ControVento Festival dell’Aria 2024 coinvolgerà anche quest’anno diverse realtà del terzo settore tra cui importanti associazioni di volontariato come Avis, Anffas, Acli e Casa di Asterione confermandosi inclusivo, solidale e accessibile a tutti, con attività e spettacoli per tutti: dai bambini ai ragazzi, dagli adulti agli anziani. Domani ci sarà la giornata clou con musica, spettacoli e stand gastronomici. Esibizione di aquiloni giganti, concorso per la realizzazione dell’aquilone più originale ispirato alla Sibylla, laboratori di formazione, laboratori artistici e teatrali, yoga, giochi di ruolo e scacchi, passeggiate botaniche, escursioni e trekking, spettacoli equestri, esibizioni di falchi in volo, esibizione di deltaplani e parapendio. Poi la musica e il divertimento con il Color Day. E infine l’attrazione più attesa: il volo in mongolfiera. In serata alle 21.30, alla Cava Giuliani ci sarà il concerto dei Duo Mediterrando con Luciano Bellini e Mimmo Malandra, a cura dell’associazione Montagna dei Fiori. Martedì alle 21.30, nella Civica Pinacoteca il talk show ’La ricostruzione immateriale. La Sibilla e il patrimonio simbolico attrattivo, istruzioni per l’uso’, con prestigiosi ospiti. Mercoledì 28 alle ore 21.30 alla Cava Giuliani si terrà l’attesissimo concerto di Enrico Ruggeri dal titolo ’Musica e parole’, mentre giovedì sempre alla Cava Giuliani alle 21.30 ci sarà lo spettacolo ’Francesco e i lupi’ di e con Mia Canestrini e Davide Rondoni. Venerdì 30 agosto sempre alla Cava Giuliani gran finale con il concerto di Enzo Avitabile con il progetto Acoustic World.

"Grazie a ControVento – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Brugni che ha portato i saluti del sindaco Sindaco Marco Fioravanti – cerchiamo di dare rilevanza nazionale al nostro territorio e alle aree interne. Ringrazio l’onorevole Giorgia Latini che ha avuto l’idea di questa manifestazione giunta alla sua quarta edizione".

La consigliera regionale Monica Acciarri ha poi sottolineato: "Il Premio Sybilla tutto al femminile riconosce la capacità costruttiva e innovativa delle donne. Ringrazio Davide Rondoni che dirige alla perfezione questo festival e il Professor Stefano Papetti che dà lustro alla cultura ascolana ed è davvero un punto di riferimento per tutti noi".

Valerio Rosa