"Prospettiva Picena, idee in campo per la città"

Si chiama Prospettiva Picena la lista che sfiderà Sergio Loggi alle prossime elezioni di Monteprandone. Il gruppo vuole portare il suo contributo e la sua proposta politica a Monteprandone, un comune dove i centristi vantano un nutrito gruppo di aderenti. "Abbiamo le idee e le competenze giuste da mettere in campo per Monteprandone, un comune che è stato ben amministrato ma dove crediamo sia necessario offrire ai cittadini una proposta di governo innovativa e alternativa – affermano i membri del gruppo – Monteprandone è una realtà strategica nel panorama provinciale. Per questo partecipare con una propria lista alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, in un comune così importante, il quarto per numero di abitanti nella Provincia, significa contribuire fattivamente alla creazione di una vera strategia di rilancio e di rinnovamento della politica nel territorio Piceno. Abbiamo deciso non usare dei toni duri contro l’amministrazione uscente, ma di avere invece un atteggiamento propositivo che ha come unico obiettivo, il bene dei cittadini di Monteprandone e di Centobuchi".