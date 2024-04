Pulcinelli: "Senza vincere è dura". Carrera: "Grande partita dei miei"

Un pareggio, il dodicesimo stagionale, utile solo a mantenere in vita le speranze salvezza ma come ha sottolineato anche il Patron Pulcinelli che alla vigilia aveva ‘stuzzicato’ i veneti con un post sui social, se non si vince salvarsi diventa difficile. "Poca convinzione e poco furore agonistico visto in campo. Senza vincere diventa dura parlare di salvezza! Peccato", ha scritto Pulcinelli dopo il secondo pareggio consecutivo a reti bianche. Un post sui social che potrebbe anche mettere in discussione la fiducia accordata al tecnico massimo Carrera. Cambiare ancora allenatore sarebbe da record, ma richiamare Castori potrebbe non essere soltanto una chiacchiera da bar. Il tutto mentre il Modena, prossimo avversario dei bianconeri, ha deciso di esonerare il suo tecnico dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro, con Moreno Longo in pole position per subentrare a Paolo Bianco. Da parte sua Carrera non è sembrato assolutamente preoccupato dei soli cinque punti conquistati in quattro gare: vittoria con il Lecco, sconfitta a La Spezia e pareggi contro Venezia e appunto Cittadella. "I ragazzi hanno fatto una grande partita, sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato l’allenatore dell’Ascoli – Abbiamo sofferto all’inizio quando abbiamo perso due contrasti a centrocampo, poi non abbiamo concesso niente. Nella ripresa è stato nostro il pallino del gioco, ma c’è mancata la cattiveria nella metà campo avversaria, con scelte sbagliate nell’ultimo passaggio, questo fa sempre la differenza nel calcio. Lo spirito comunque è quello giusto, abbiamo combattuto lasciando pochissimo spazio al Cittadella. Non è facile giocare contro di loro. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento. Si poteva passare anche alla difesa ‘a quattro’ considerata l’emergenza e sono tutte idee che mi passano nella testa. Poi però bisogna provare determinate situazioni, non è semplice. La difesa comunque ha capito ciò che noi vogliamo. Quota salvezza dopo la vittoria della Ternana a Cremona? Non mi interessa, so solo che da stasera guarderò il Modena con cui giocheremo la prossima partita, cercando di trovare le soluzioni ai piccoli problemi che abbiamo".

Molto polemico invece il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti: "Vincere sarebbe stato molto importante ma questa è la Serie B – ha ammesso – è un peccato. Non è stata una bella partita, si giocava sugli episodi. Il patron dell’Ascoli ha fatto di tutto per caricarci con le sue dichiarazioni, c’è riuscito in parte, diciamo per i primi 20 minuti poi ci siamo un po’ spenti. Lo ringrazio anche per questo, a livello caratteriale abbiamo a volte bisogno di qualcosa in più e lui ci stava riuscendo. Dovremo lavorare ancora di più sul carattere nonostante le dichiarazioni di Pulcinelli, lo ringrazio nuovamente".

Valerio Rosa