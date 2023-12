Punto prelievi trasferito, code in mattinata

Il trasferimento temporaneo del punto prelievi dell’ospedale ‘Mazzoni’ dall’abituale sede a quella provvisoria nella piastra ambulatoriale (a pochi metri di distanza) dove si trova la cassa accettazione e per il pagamento delle visite e degli esami, ha suscitato, ieri mattina, qualche polemica tra gli utenti per il grande affollamento di persone che c’è stato, soprattutto nelle prime ore di apertura. Del resto sono stati uniti due servizi molto frequentati che giornalmente accolgono centinaia di cittadini. Il motivo che ha indotto l’Ast a questo momentaneo trasloco del punto prelievi è che quest’ultimo è interessato da un intervento di ristrutturazione, sia per sanare delle infiltrazioni d’acqua, sia per renderlo più agevole alla fruizione dei pazienti. La dislocazione del punto prelievi nella piastra ambulatoriale dove si trovano le casse del nosocomio ascolano, durerà fino a quando non saranno terminati i lavori.