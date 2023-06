Quintana Ascoli Piceno 2023, Innocenzi fermato. Solestà verso la scelta di Finestra

Ascoli, 24 giugno 2023 – Sembrava finita lì, con il daspo di un anno emesso dalla questura di Perugia che lo escludeva dalla Quintana di Foligno ma che non gli avrebbe pregiudicato la partecipazione alle altre giostre d’Italia. Invece ci si è messa di mezzo anche la Fise, la federazione italiana sport equestri, a rendere più complicata la vita di Luca Innocenzi, dopo la rissa che lo vide protagonista lo scorso 4 giugno al termine delle prove della giostra umbra, quando intervenne in un parapiglia per difendere alcuni familiari. Il campione di Porta Solestà, infatti, che a Foligno era stato denunciato per rissa aggravata, è stato sospeso per due mesi dalla federazione e salterà entrambe le Quintane. Un autentico terremoto, per la Quintana di Ascoli. Una vera e propria mazzata per il sestiere gialloblù, che in queste ore sta stringendo per il sostituto.

A meno di clamorosi colpi di scena, a correre la giostra del prossimo 8 luglio (in attesa di capire se Innocenzi può sperare in una riduzione della sospensione per poter rientrare almeno ad agosto) sarà il 22enne Tommaso Finestra, di San Gemini, che ad Ascoli ha già provato un paio di volte quando era nello staff di Mattia Zannori a Porta Maggiore. Finestra è un giovane di prospettiva, che però vanta anche una discreta esperienza avendo disputato anche sette giostre a Foligno. La prima scelta, per Solestà, era rappresentata da Zannori, che da quest’anno non è più il cavaliere di Porta Maggiore, essendo stato rimpiazzato da Lorenzo Savini, ma i neroverdi non hanno concesso al ragazzo il ‘nulla osta’. Alla Quintana di Ascoli, infatti, un cavaliere non può correre per un altro sestiere prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua ultima presenza al campo dei giochi, a meno che appunto non venga concesso proprio il ‘nulla osta’. Ieri sera il sestiere di Porta Solestà non ha preso parte alle prove cronometrate, ma lo Squarcia verrà messo a disposizione del ‘sostituto’ sia questa sera che domani mattina per consentirgli di provare. Per quanto riguarda Innocenzi, invece, ieri pomeriggio è stato sentito dal tribunale federale, seppur in via telematica, e nei prossimi giorni presenterà la sua memoria difensiva.

Nelle prove cronometrate di ieri sera, intanto, ci sono stati momenti di apprensione. Nella prima tornata, infatti, il cavaliere di Sant’Emidio Pierluigi Chicchini è stato vittima di una brutta caduta proprio alla prima curva, quella del Cassero, mentre era in sella al purosangue inglese Sochi Tango. Il cavaliere è stato trasportato in ambulanza al Mazzoni per accertamenti e la commissione veterinaria ha deciso di sospendere e poi annullare la sessione di prove cronometrate.