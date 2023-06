Quintana Ascoli, il Palio per gli sbandieratori e i musici realizzato da Gianluca Marcelli

Ascoli, 17 giugno 2023 – Il 45enne ascolano Gianluca Marcelli. Sarà lui a realizzare il Palio per gli sbandieratori e i musici, che verrà assegnato al termine delle gare cittadine che coinvolgeranno i sei sestieri della Quintana nel weekend dell’1 e del 2 luglio nell’arena di piazza Arringo.

Terzo di quattro fratelli, Marcelli è cresciuto nella bottega di cornici di famiglia aperta, per anni, in centro storico. E’ qui che, circondato da stampe antiche e moderne, da dipinti di artisti ascolani e non solo, l’artista ha sviluppato il suo immaginario, la sensibilità e l’attitudine per i linguaggi dell’arte.

Gianluca Marcelli ha conseguito il diploma di licenza di maestro d’arte all’Isda ‘Licini’. Pur non proseguendo gli studi artistici, ha continuato a coltivare senza sosta la passione per il disegno e la pittura, dedicandosi alla street art e alla realizzazione di loghi, magliette e disegni sia ad Ascoli che in altre città, sperimentando tecniche e materiali. Con e per il sestiere di Porta Romana, inoltre, Marcelli ha vinto per tre volte il concorso di pittura su strada allora dedicato ad Ivan Paolini, che si svolge in occasione della Quintana di agosto. Da quindici anni, però, vive in Emilia Romagna, dove lavora con il legno.

Nel frattempo, dopo l’annullamento della kermesse ‘Sestieri all’erta’ causa maltempo, che avrebbe dovuto svolgersi sabato scorso a piazza Arringo, il consiglio degli anziani ha comunicato che l’estrazione dell’ordine di esibizione per il Palio degli sbandieratori si svolgerà direttamente il primo luglio, alle 11, nella sala della Vittoria della pinacoteca.

Contestualmente, verrà presentato anche il drappo che andrà al sestiere vincitore di quella competizione, realizzato appunto da Gianluca Marcelli. Intanto, è partita già a gonfie vele la vendita dei biglietti per assistere alle Quintane del prossimo 8 luglio e del 6 agosto. Da qualche giorno, infatti, sono disponibili i tagliandi nella biglietteria di piazza del Popolo ma anche online sul portale Vivaticket. I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati rispetto a quelli che erano stati fissati lo scorso anno: la tribuna centrale numerata costa 50 euro, quella laterale 35, la gradinata nord (ovvero la curva) 18 euro e la gradinata est (il prato) 15 euro. Tariffa ridotta per i bimbi di età inferiore ai sei anni.