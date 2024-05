Raduno dei Bersaglieri ad Ascoli, gli appuntamenti da non perdere. E domenica c’è la sfilata

Ascoli, 4 maggio 2024 – Il 71esimo raduno dei Bersaglieri che hanno scelto Ascoli per festeggiare il loro centenario si avvicina all’appuntamento clou con la sfilata in programma domani mattina quando 12.000 cappelli piumati attraverseranno solennemente le vie del centro. Oggi potrebbe giungere la conferma della presenza in piazza Arringo della premier Giorgia Meloni. In ogni caso sarà una grandissima festa che si svolgerà per tutta la mattinata.

Il consiglio a tutti coloro che vorranno assistere alla sfilata dei Bersaglieri è quello di muoversi con anticipo per raggiungere il centro storico, in considerazione del previsto afflusso di un gran numero di persone. Si raccomanda, per quanto possibile, farlo a piedi o, se in auto, di utilizzare i parcheggi serviti dal servizio di bus navetta. La partenza della sfilata è in programma alle ore 8,45 dalla Circonvallazione Nord, all’altezza del parcheggio ex Gil dove già dalle 7 di mattina si ammasseranno i partecipanti.

I bersaglieri percorreranno viale Marcello Federici, viale Vellei, Ponte Nuovo, Lungo Tronto Bartolomei, Piazza Santa Maria Intervineas, Corso Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini, Piazza del Popolo, via Del Duca, corso Trento e Trieste, con arrivo a Piazza Arringo e deflusso alle spalle del Battistero in direzione di viale De Gasperi.

Alle 9 in Piazza Arringo si schiereranno i reparti in armi con fanfare e bandiere di guerra. Alle 9,30 prenderanno la parola le autorità. Le fanfare cominceranno ad arrivare in Piazza del Popolo orientativamente alle ore 10 e da qui ognuna si esibirà nella caratteristica corsa, così come a Piazza Arringo. Al termine del passaggio di tutte le fanfare, intorno alle ore 12,30, si terrà la cerimonia del ’Passaggio della Stecca’ che concluderà il raduno.

Ma anche quella di oggi è una giornata importante. Alle 10 l’ordinario militare monsignor Santo Marcianò celebrerà una messa nel tempio di San Francesco, estesa ai radunisti; seguirà la Preghiera del Bersagliere. Alle 15,30 al campo Squarcia arriveranno le Staffette e verrà offerto uno saggio ginnico-militare; grande attesa per il Carosello delle fanfare dei bersaglieri. Fanfare protagoniste già ieri in città e che nella serata di oggi saranno ospiti a cena in tutti i sestieri della Quintana dove terranno concerti.

Per tutte l’appuntamento è alle ore 23 in piazza del Popolo per una spettacolare esibizione corale. Le altre fanfare terranno concerti nei comuni dove sono ospitate. Per tutta la giornata sarà aperto allo Squarcia il Villaggio del Bersagliere, così come si potrà visitare al Forte Malatesta la Mostra del Museo storico dei bersaglieri e delle Stampe storiche. Aperti tutti i contenitori museali.