Ragazza aggredita al bar ad Ascoli: “Colpita senza motivo con uno sgabello in piazza”

Ascoli, 5 giugno 2024 – “Ero in un locale in piazza del Popolo. Improvvisamente ho sentito un gran colpo alla testa, mi sono girata e ho visto un ragazzo che aveva in mano uno sgabello col quale mi aveva colpito”.

Questo il racconto fatto da una ragazza ascolana durante il processo che vede un ascolano imputato di lesioni personali causate alla giovane che lo ha poi denunciato. Il fatto risale al 16 marzo 2022 ed è avvenuto in un noto locale in piazza del Popolo ad Ascoli.

Il violento colpo subito ha costretto la ragazza a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stata medicata e refertata per un trauma non commotivo, vertigini e stato d’ansia. Non c’è stato alcun motivo preciso per la violenta aggressione visto che i due non si conoscevano neanche. “L’ho visto per la prima volta quella sera e ho saputo il suo nome solo quando ho fatto denuncia alla polizia” ha raccontato la vittima al giudice Barbara Bondi Ciutti.

Probabilmente il giovane ascolano era annebbiato dall’eccessiva assunzione di alcolici, tanto che aveva cercato di aggredire anche uno dei baristi. L’ascolano aveva già spintonato la ragazza poco prima, ma tutto sembrava finito lì. Dopo essere stata aggredita la ragazza ha riferito agli agenti di polizia l’aggressione subita e questi sono intervenuti nel bar identificando il giovane che l’aveva colpita con lo sgabello e che ora è sotto processo, difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti.