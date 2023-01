Rigopiano, a sei anni dalla strage lutto in paese: "Marco e Paola sempre qui"

Marco Vagnarelli e Paola Tomassini

Ascoli Piceno, 18 gennaio 2023 – Sei anni di dolore, di incredulità e anche di dubbi. Tanto è passato da quel maledetto 18 gennaio del 2017, quando una valanga spazzò via l’hotel Rigopiano a Farindola, in provincia di Pescara, seminando morte e distruzione.

Tra le 29 vittime della tragedia c’erano anche loro: il castignanese Marco Vagnarelli, 44 anni, e la compagna Paola Tomassini, 46. Marco era molto conosciuto in paese, anche per le attività che svolgeva nel sociale e lavorava alla Whirpool di Comunanza mentre Paola, originaria di Montalto, era occupata in un autogrill sull’A14, a nord di Grottammare. A Castignano, appunto, erano molto apprezzati e, a sei anni dalla tragedia, il paese è ancora sconvolto per quanto accadde quella sera.

La famiglia di Vagnarelli, anche se dalla morte del 44enne sono passati già sei anni, non ha voglia di parlare. A ricordare la coppia, così, è il sindaco castignanese Fabio Polini, molto amico di Marco. "Di Marco e Paola abbiamo un ricordo sempre vivo dentro di noi – spiega Polini –. Sono presenti nei nostri cuori, anche grazie alle iniziative che l’Avis, l’associazione di cui Marco faceva parte, organizza annualmente per commemorarli nel periodo estivo. Tante altre associazioni, poi, ricordano periodicamente i due ragazzi, come ad esempio i gruppi di Templaria cui Vagnarelli aderiva sempre. La giornata dell’anniversario è sempre molto triste, perché in paese c’è ancora incredulità per quanto accaduto. I familiari di Marco vivono questo lutto con stretto riserbo e i castignanesi hanno un profondo rispetto del loro dolore".

Saranno due i momenti nel corso dei quali verranno ricordati Marco e Paola, nel sesto anniversario dalla tragedia di Farindola. Il primo si vivrà sabato pomeriggio, alle 18.30, quando verrà celebrata una messa nella chiesa di Sant’Egidio a Castignano.

Il secondo, invece, è in programma il 29 gennaio alle 10, quando un’altra messa verrà invece celebrata nella chiesa di San Pietro Apostolo, nella Valdaso, in località Madonna del Lago. Marco Vagnarelli, come detto, ogni anno aderiva al Templaria Festival, l’evento che nel periodo ferragostano richiama migliaia di visitatori nel borgo storico di Castignano.

A ricordarlo, in questa occasione, sono anche i ‘monaci templari’, ovvero il gruppo del quale il 44enne faceva parte. "Sono ormai passati 6 anni dalla tragedia – ricordano gli amici della coppia –. Per molti quella data è ormai lontana, e i ricordi sfocati, ma fortunatamente non per tutti. Per chi ha voluto loro bene veramente, quel giorno resta indimenticabile come il ricordo dei nostri amici che il tempo non potrà mai cancellare. Spenti i riflettori, di anno in anno, purtroppo ci siamo ritrovati sempre in meno persone nel giorno dell’anniversario della loro scomparsa, anche a causa della pandemia che ci ha allontanati. Per chi è stato presente, però – concludono i monaci templari di Castignano - è stata un’occasione per potersi rincontrare e ricordare con aneddoti e storie Marco e Paola, due ragazzi che resteranno sempre nei nostri cuori".