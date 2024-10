Rimborso per i libri scolastici

Libri scolastici, fino al 13 novembre a Grottammare è possibile presentare richiesta per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’anno 2024/2025. Il provvedimento riguarda l’acquisto di testi per la scuola dell’obbligo (secondaria di primo grado) e della scuola secondaria superiore (secondaria di secondo grado). I dettagli per presentare la domanda sono pubblicati nella sezione ’Avvisi e bandi’ del sito istituzionale". La novità di quest’anno riguarda l’aumento dell’ISEE ammissibile, con l’inserimento di una doppia fascia: la richiesta di contributo può essere presentata sia dai possessori di un Isee fino a 10.632,94 (fascia I), sia da quanti abbiano un Isee compreso tra 10.632,95 e 13.500 euro (fascia II). L’anno scorso in Comune sono arrivate 144 domande , di cui 142 ammissibili e 2 non ammesse per valore Isee superiore al limite. Il contributo liquidato è stato di 23mila euro.