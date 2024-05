Riparte ‘Focori Valley’ Satira, risate e dialetto

Riparte a Falerone ‘Focori Valley’ la versione satirica e soprattutto dialettale del programma televisivo ‘Temptation Island’, ideato e adattato da Matteo Colibazzi della Compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone. A partire da ieri, ogni lunedì e mercoledì del mese di maggio con inizio alle 21 sul profilo fb di ‘Focori valley’ verrà caricata una nuova puntata. Questa serie denominata ‘E poi’ altro non è che il proseguimento dei primi incontri delle coppie in gioco. "Il mese di maggio secondo la tradizione è il mese della razza – racconta ironicamente Matteo Colibazzi – quindi abbiamo scelto maggio per trasmettere queste nuove puntate. In realtà abbiamo già iniziato a girare, e si sta proseguendo in questi giorni in larga parte presso la sede dei Biker’s Cave, contiamo di realizzare 6-8 puntate dipende un po’ da come si evolveranno le riprese strada facendo. Questa serie prende il via da dove avevamo lasciato; prima abbiamo presentato le coppie, i primi incontri, ora vedremo come sono evolute le relazioni delle stesse. Ho promesso che avrei tenuto massimo riserbo, ma di sicuro ci sarà da divertirsi. Durante le puntate sentirete una frase ricorrente, il tempo passa li focori mai". Alla sua uscita ‘Focori Valley’ catturò la curiosità di tanti residenti, sia perché gli attori protagonisti sono tutti locali, ma soprattutto perché le parodie in chiave dialettale, hanno raccolto il consenso del pubblico.

Alessio Carassai