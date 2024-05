Ripescaggio Samb, Massi non si arrende

"Il presidente della Samb lavora ancora per il ripescaggio. Aspettiamo il 4 giugno (termine ultimo per le iscrizioni delle squadre di Lega Pro, ndr)". Testi e musica di Vittorio Massi nel corso della trasmissione A ritmo di Samb in onda su Vera Tv. "Abbiamo tutto - aggiunge - il pubblico, la tradizione, il settore giovanile. Ci manca solo la gestione pluriennale dello stadio (la Samb è in affitto, ndr). Questa speranza, comunque, non rallenterà la nostra programmazione anche perché la squadra di quest’anno avrebbe fatto una gran bella figura anche in Serie C". Un Vittorio Massi a cuore aperto che ha toccato tutti gli argomenti relativi alla Samb. Innanzitutto c’è la conferma, anche se in forma indiretta, di Stefano De Angelis come direttore sportivo. Notizia che da tempo è nell’aria. Eloquenti le parole del massimo dirigente rossoblù. "L’estate scorsa io, Max Fanesi (consulente esterno, ndr) e De Angelis abbiamo creato la San Benedetto Calcio. Ed è stato lui a portare subito giocatori che non sarebbero mai venuti. I tifosi dicono bravo a Massi ma io dico bravi a Max e a Stefano. E a loro dico anche grazie. Sono delle persone fantastiche. Poi c’è stata l’operazione che ha portato alla creazione della U.S. Sambenedettese". Sul fronte direttore generale in pole position c’è sempre Luca Faccioli. "L’ho sentito solo per telefono - dice Massi - ma mercoledì prossimo 29 maggio andrò a Milano e lo incontrerò. Faccioli è una persona squisita, ma sto vedendo e vedrò anche altri profili. Lui però con Infront potrebbe darci una mano per investire sul Riviera delle Palme".

Continuano a salire prepotentemente le quotazioni di Ottavio Palladini per la panchina della Samb. Secondo alcuni rumor, questa mattina all’ora di pranzo di sarebbe svolto un incontro tra il tecnico sambenedettese e il diesse De Angelis in un noto stabilimento balneare cittadino. E le parole di Massi ad A ritmo di Samb fanno intendere che siamo al di là di un semplice pour parler. "L’ho sempre ammirato -sentenzia- e l’ho chiamato tre volte al Porto d’Ascoli ma mi ha detto sempre di no. Palladini è un grande allenatore, un vincente. Ho saputo che ha visto tutte le nostre partite ma ci sono in ballo anche altri nomi". Per quanto riguarda infine le possibili riconferme Massi è stato esplicito. "Devo ancora parlare con tutti i calciatori. Ad oggi - conclude il massimo dirigente rossoblù - l’unica certezza è che sono io il presidente della Samb".

Benedetto Marinangeli