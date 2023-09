Ritrovare se stessi anche dopo un trauma Via ai laboratori

Lo Iom, in collaborazione con l’‘Albero delle arti’ e grazie al contributo della Susan G. Komen Italia e di Coop Alleanza 3.0, darà il via, il prossimo giovedì, al progetto ‘La cura della creatività’, ovvero un ciclo di laboratori gratuiti rivolti a donne con pregresso carcinoma mammario e caregiver oncologici. Fin dalla sua nascita, lo Iom di Ascoli ha rivolto una particolare attenzione alla prevenzione e all’ informazione sul carcinoma mammario, e a progetti di recupero psico-fisico con la convinzione che la cura passi attraverso una molteplicità di azioni che coinvolgono la persona a trecentosessanta gradi e volte a migliorare la qualità di vita anche, anzi soprattutto, durante la malattia. "E’ possibile occuparsi di sé a più livelli – dicono le referenti dello Iom –? E’ possibile modificare i propri punti di vista, cambiare il proprio approccio agli eventi, anche traumatici? E’ possibile rivedere la propria storia e in qualche modo riscriverla, attivando risorse che spesso pensiamo di non avere? E’ possibile imparare ad usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione? Queste sono le domande da cui lo Iom è partito per creare questo progetto e offrire un percorso il più possibile trasversale che coinvolga le diverse dimensione del sé". Si inizia, dunque, giovedì 14 settembre, alle 18, con il laboratorio di teatro-terapia nella sede dell’Avis di Ascoli in via dei Cappuccini a Borgo Solestà. Al termine del laboratorio, previsto a novembre, sarà allestito uno spettacolo aperto al pubblico. Dopo la pausa natalizia, il 10 gennaio 2024, ci saranno quattro incontri con la life & health coach, finalizzati a rafforzare l’atteggiamento mentale, a prendersi cura del sé riscoprendo le proprie passioni e capacità in ambito creativo e relazionale. A seguire, da febbraio, si terrà il laboratorio di scrittura creativa per un totale di sei incontri cui seguiranno a conclusione dell’intero percorso, quattro incontri di digital blog volti all’implementazione di competenze digitali per la pubblicazione dei propri scritti. Lo Iom metterà a disposizione il proprio sito per creare uno spazio apposito dove i singoli corsisti potranno pubblicare i loro lavori. Infine sono previsti incontri con la psico-oncologa, che accompagnerà i partecipanti in questo intenso ed entusiasmante percorso. La partecipazione è gratuita e possono essere seguiti uno o più laboratori. I posti sono limitati, info 0736780849.

l. c.