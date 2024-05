Sabato arriva il gran gala degli ottoni

Mira a divenire un festival, secondo lo spirito dell’organizzatrice, Maria Pia Spurio, presidente dell’associazione Omnia Locis Memorie, progetti, servizi Aps di San Benedetto quello in programma sabato 18 maggio, al Palariviera alle ore 21, con ingresso gratuito. Il Gran Galà degli Ottoni è organizzato con il sostegno della FG Holding del Gruppo Gabrielli, con il patrocinio del Comune di San Benedetto, Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche e BIM Tronto. L’evento vedrà la partecipazione della Brass Band Überetsch di Appiano, del trombonista solista di fama mondiale, Lito Fontana e di Tom Hutchinson. In video conferenza alla presentazione ha partecipato Lito Fontana: "Tom Hutchinson è uno dei cornettisti più famosi al mondo, noto anche per il suo lavoro con la Cory Band Brass Band, campione d’Europa 2023 nella seconda categoria. Insieme eseguiremo dei pezzi virtuosi mentre il repertorio della Brass Band oltre ad un pezzo originario punterà ad ulteriori da show e di bravura". "Durante la pausa sarà organizzata una degustazione dei vini delle cantine locali, a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero Buscemi – spiega Maria Pia Spurio – che saranno coinvolti anche ad ulteriori servizi". Prima del concerto previste sessioni gratuite certificate sul palco con i maestri, rivolte a tutti i giovani allievi degli istituto musicali che desiderano partecipare.

Stefania Mezzina