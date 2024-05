Samb, Arrigoni ci sarà contro l’Avezzano

La Samb si avvicina al primo impegno dei playoff domenica alle 16. L’orario del match, quindi, non sarà posticipato. Domenica, infatti, Avezzano sarà sede di partenza di una tappa del Giro d’Italia, che si concluderà a Napoli. Evidentemente, gli organizzatori hanno ritenuto sufficiente il tempo per sgomberare l’area antistante lo stadio. Per la Samb sarebbe comunque cambiato poco, perché ai rossoblù serve la vittoria per passare il turno. Gli uomini di Mancinelli hanno chiuso il campionato alle spalle dell’Avezzano dopo un finale di stagione pessimo, con un’unica vittoria negli ultimi otto turni. Il terzo posto in classifica degli abruzzesi gli consentirà quindi di avere due risultati su tre a disposizione per poter puntare al passaggio del turno. Per quanto riguarda i biglietti a disposizione dei tifosi rossoblù, dovrebbero essere seicento, ma all’andata ci furono tafferugli fuori dallo stadio avezzanese, per cui in queste ore si pronuncerà l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Si attende quindi la loro decisione per capire quanti tagliandi saranno a disposizione dei tifosi ospiti e quando partirà la prevendita, che comunque non dovrebbe andare oltre domani. Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni di Arrigoni, che si è fermato nella gara contro la Vigor Senigallia, lasciando quindi spazio a Barberini, autore di un’ottima prestazione. in questa settimana, con gli allenamenti ripresi ieri, Mancinelli proverà a recuperare gli acciaccati delle ultime due settimane, a partire dal Sbardella e Pezzola, entrambi neppure in panchina a Senigallia. Stesso discorso vale per Pietropaolo, anche lui assente contro la Vigor. In casa Samb, poi, ci sono già voci sul futuro, a partire dal neo tecnico per la stagione 2023/2024. A Senigallia, infatti, non è passata inosservata la presenza di Ottavio Palladini, che quest’anno ha chiuso la sua esperienza al Porto Sant’Elpidio. Palladini se ne intende di vittorie del campionato di Serie D, avendo conquistato quello del 2012/2013 e quello 2014/2015, sempre alla guida della Samb. Peraltro, fu protagonista di un grande inizio di campionato nella stagione successiva, quella del ritorno in Serie C, prima che le intemperanze dell’allora patron Fedeli portassero all’esonero del tecnico sambenedettese. Palladini, infine, ha vinto anche un campionato di Serie C2 quando giocava in rossoblù (a quel successo va aggiunta anche una Coppa Italia di Serie C nell’annata 1991-1992).

p.c.