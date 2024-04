Samb ko, il Campobasso si prende il campionato

SAMBENEDETTESE

0

CAMPOBASSO

1

SAMB (4-3-3): Ascioti 6,5; Zoboletti 5,5, Pezzola 6, Sbardella 6 (10’s.t. Battista 4,5), Pagliari 5,5 (32’s.t. Pietropaolo); Barberini 5,5, Arrigoni 5,5, Scimia 5,5 (23’s.t. Fabbrini); Cardoni 5,5 (10’s.t. Chiatante 6), Tomassini 5,5 (41’s.t. Martiniello s.v.), Senigagliesi 6,5. A disp.: Coco, Sirri, Bontà, Chiatante, Toure. All.: Maurizio Lauro.

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito 6,5; Pontillo 6, Di Filippo 6, Bonacchi 6; Parisi 6 (38’s.t. Pacillo s.v.), Abonckelet 7 (12’s.t. Grandis 6), Maldonado 6, De Cerchio 6 (28’s.t. Coquin 6), Lombare 6 (20’s.t. Serra 5,5); Di Nardo 6, Romero 6 (20’s.t. Gonzales 6). A disp.: Di Donato, Lambiase, Rasi, Persichini. All.: Rosario Pergolizzi

Reti: 40’ Abonckelet

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino (Pietro Serra di Tivoli e Gian Marco Pellegrino di Torino)

Note: 8228 spettatori. Ammoniti: 29’ Maldonado, 38’s.t. Battista, 40’s.t. Esposito, 43’s.t. Grandis. Espulsi: 50’s.t. Battista. Angoli 5-4. Recupero 2’, 6’

La Samb non salva l’onore. Restava solo quello, perché il discorso campionato era già chiuso prima di ieri. Prima, cioè, di perdere contro il Campobasso e scivolare a meno undici punti dai molisani. L’onore è perso per il risultato, non per quello che si è visto sugli spalti (al Riviera c’erano più di ottomila persone), e neppure per il gioco espresso. La Samb ha creato almeno quattro occasioni di gol solari, ma lo spartito non è cambiato rispetto all’intero andamento del campionato: i rossoblù creano, gli altri passano a riscuotere appena se ne ricordano. Al Campobasso è bastata una sola azione manovrata per infilare una difesa rossoblù assolutamente immobile, sorpresa dal più classico inserimento di una mezzala. L’episodio è collegato anche a una mediana casalinga che ha perso energia e appare completamente prosciugata dal punto di vista fisico (Scimia e Barberini hanno avuto entrambi i crampi nel secondo tempo, mentre per la prima volta in stagione la prestazione di Arrigoni non è stata sufficiente). Sul campo, dunque, meglio la Samb, ma il Campobasso è uscito dal Riviera con il punteggio pieno, mantenendo i quattro punti di vantaggio sull’Aquila a tre gare dalla fine. Ai rossoblù, scarichi e svuotati, resta da preservare il terzo posto e i quattro punti di distacco dalla Vigor Senigallia. La Samb, schierata con il 4-3-3, ripropone la mediana di over e quindi in avanti c’è spazio per Cardoni, la cui patologica indolenza lo abbandona solo per servire una bella palla a Scimia, che però spara alto dal vertice destro dell’area piccola (16’). I rossoblù manovrano bene soprattutto con Senigagliesi, che mette anche tre o quattro buoni palloni in area nel primo tempo, sempre respinti. Poi il gol ospite: Abonckelet apre e chiude un triangolo lungo, insaccando di testa dopo essersi ben inserito in area. Nella ripresa, la Samb conclude con Tomassini (da due passi, il nove centra Esposito) e poi colpisce una traversa (sempre Tomassini). Sullo sviluppo di questa azione, il tap in di Fabbrini viene stoppato sulla linea. Il Campobasso, nella ripresa, ha tirato solo con Coquin, bravo a rubare palla ad Arrigoni (ottima la risposta di Ascioti). Al Riviera, dunque, il Campobasso si prende una bella fetta di campionato. La Samb sperava in ben altro banchetto.

Pierluigi Capriotti