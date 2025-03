Samb, la ricetta di Marini: "Vincere senza fare calcoli"

Chi meglio di Alex Marini può presentare Vigor Senigallia-Samb. Il difensore centrale, oggi all’Aurora Treia, è stato tra i protagonisti della promozione in C2 della Samb nella stagione 2012-2013 con Ottavio Palladini in panchina. E poi a Senigallia ha conquistato la Serie D e disputato altri due stagioni a grandi livelli con la formazione vigorina sempre protagonista nei quartieri alti della classifica con allenatore Aldo Clementi.

"La Samb -dice Alex Marini- viene dalla grande vittoria con il Chieti dinanzi a diecimila tifosi. Ha sconfitto una formazione importante, dimostrando ancora una volta di essere una squadra molto forte. La Vigor Senigallia arriva a quest’appuntamento dopo un periodo complicato e difficile costellato da alti e bassi. Ora deve chiudere il campionato nel modo più tranquillo possibile e conquistare quanto prima i punti salvezza. Altro obiettivo ed altra caratura rispetto la Samb".

In casa rossoblù Marini ha un amico speciale. "E’ Sabah Keriota -dice l’ex centrale rossoblù- cui faccio i miei complimenti. Ci sentiamo e vediamo spesso. Un bravissimo ragazzo ed un elemento importante per lo scacchiere disegnato da Palladini. Gli faccio i complimenti e gli auguro di chiudere il campionato alla grande e di vivere le emozioni che ho provato io quando vincemmo il campionato con la Samb e che mi è rimasto dentro come un tatuaggio".

Sul futuro di Eusepi e compagni, Marini è esplicito. "I rossoblù -afferma- devono ragionare di partita in partita, portando a casa il risultato in ogni domenica. Il margine di vantaggio di nove punti a sei partite dalla fine è buono. Ma per vincere non bisogna gestire nulla, ma conquistare sempre il massimo dei punti in palio. E poi al Banchelli ci saranno 800 tifosi della Samb e ne sarebbero venuti il doppio se ne avessero avuto la possibilità. Ci sarò anch’io -conclude Marini- e sarà l’occasione anche per salutare diversi amici".

Classico test con la juniores al Ciarrocchi per la Samb. A riposo sono rimasti Zoboletti e Sbaffo. Le buone prestazioni di Chiatante e Moretti contro il Chieti offrono a Palladini buone garanzie per il match con la Vigor Senigallia. Infine sono già finiti i 600 biglietti disponibili della Curva Nord per Samb-Sora di domenica 6 aprile alle ore 15.

Benedetto Marinangeli