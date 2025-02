Samb, Moretti tranquillo:: "Sta peggio chi rincorre"

Quattro reti in campionato, sua quella del pareggio con il Castelfidardo al Riviera. Federico Moretti sta egregiamente sostituendo capitan Eusepi a conferma che la decisione di questa estate di firmare per la Samb è stata presa con l’intenzione di mettersi in gioco con la maglia rossoblù. "In tutti questi mesi - ha detto Moretti ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb - non mi è mai passato per la testa di lasciare la Samb. Mi sono subito trovato bene con i compagni e sapevo che venendo a San Benedetto sarei andato incontro a situazioni particolari. Già nell’ estate del 2023 il diesse De Angelis mi aveva contattato ma avevo preferito restare tra i professionisti. Quest’anno quando è tornato alla carica ho dato subito la mia disponibilità. Ero alla ricerca di una piazza che mi desse stimoli nuovi e soprattutto che potesse rilanciare la mia carriera. Proprio come la Samb". I tre pareggi consecutivi con Fossombrone, Roma City e Castelfidardo non preoccupano più del dovuto Moretti. "Anche domenica scorsa - ha spiegato l’attaccante rossoblù - siamo scesi in campo per dare il meglio e per vincere. Non ci siamo riusciti nonostante il grande impegno. Ma bisogna anche dire che nel girone di ritorno si gioca un altro campionato. Alcune squadra puntano alla salvezza, altre ai play off e quindi non c’è una partita facile. Abbiamo dieci punti di vantaggio da mantenere sull’Aquila e non siamo particolarmente preoccupati. Ho militato in formazioni che dovevano rincorrere la capolista e posso dire che proprio chi è dietro ha le pressioni maggiori, spende più energie e non sempre alla fine centra l’obiettivo. Siamo sereni e continuiamo a giocare alla nostra maniera". E domenica prossima ecco la trasferta di Avezzano contro l’unica squadra che ha sconfitto, finora, la Samb e proprio a causa di una sfortunata autorete di Moretti. "Affronteremo una gara difficile -ha concluso l’attaccante rossoblù- e vogliamo riscattare questo passo falso". Questo pomeriggio classico test con la formazione juniores al Ciarrocchi. Per la trasferta di Avezzano Palladini recupera Zini e Lulli, mentre oggi Eusepi toglie i punti al polso. Il capitano proverà a tornare a disposizione per il match interno del 3 marzo con l’Isernia.

Benedetto Marinangeli