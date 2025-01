Samb rullo compressore. Primato e numeri da record

Una Samb rullo compressore anche contro l’Atletico Ascoli. Eusepi e compagni così allungano ancora sull’Aquila ora a nove lunghezze. Se si vanno ad analizzare le classifiche relative alla prima giornata di ritorno nei campionati di Serie D vinti con le presidenze Gaucci, Pignotti e Fedeli, la Samb ha totalizzato il miglior punteggio con 43 punti. Uno in più rispetto a quella che vinse il campionato sempre con Palladini e compagni nel 2015-16. Punteggio uguale anche a quella di Mei nella stagione 2000-01, entrambe piazzate alla diciottesima a quota 42. Nel campionato 2012-13, invece la formazione rossoblù sempre con Palladini alla guida era seconda in classifica alle spalle del San Cesareo (42) con 40 punti. Nulla a che vedere con la Samb dello scorso anno che già alla fine del girone di andata aveva iniziato la sua caduta libera. Alla prima di ritorno, infatti, Sirri e compagni avevano già tre punti da recuperare alla capolista Campobasso che poi vinse il campionato con i rossoblù di Lauro, Alessandrini ed infine Mancinelli che chiusero la regular season al quarto posto. Addirittura nove punti in meno rispetto ad oggi a conferma che la Samb attuale è di tutt’altra pasta sia a livello tecnico che per quanto riguarda il carattere e l’attaccamento ai colori rossoblù. Il campionato, comunque, è ancora molto lungo con Eusepi e compagni che avranno tutti gli scontri diretti in trasferta (a parte il match con il Chieti al Riviera). Nel corso di questa settimana si continuerà a parlare di Sbaffo soprattutto perché domenica prossima la Samb è attesa dalla trasferta di Recanati e di Edoardo Lonardo all’ottavo centro stagionale seguito con estrema attenzione dall’Atalanta. E domenica c’era un osservatore del club orobico al Riviera. Questo pomeriggio i rossoblù torneranno ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Da domani, infine saranno messi in vendita i 507 biglietti per il match del Tubaldi, al prezzo di 10 euro più i diritti di prevendita. Donne, over 67 e under 18 pagheranno 8 euro. Gli Under 12 entreranno gratuitamente ma dovranno sempre essere possessori di un biglietto. I residenti della Provincia di Ascoli Piceno, infine, potranno acquistare solo i tagliandi per il settore ospiti.

Benedetto Marinangeli