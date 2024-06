Samb, Sbaffo può liberarsi con una pec

Alessandro Sbaffo può essere tesserato dalla Samb. Dopo un paio di giorni di polemiche, pareri e quant’altro ecco che il caso o presunto tale, trova la soluzione. Ed è fornita dall’articolo 32 bis delle Norme organizzative interne federali che va coordinato al 117 comma 5 relativo al vincolo del calciatore con la Recanatese, retrocessa in Serie D, fino al 30 giugno 2025 come da contratto firmato nel caso in cui il giocatore resti tra i dilettanti. Tale norma consente a calciatori e calciatrici "che abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25esimo anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento". "Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno". C’è addirittura un modulo predisposto dall’Associazione Italiana Calciatori per fare questa richiesta. Sbaffo può sempre ripensarci non inviando la Pec per svincolarsi ed a questo punto si aprirebbe una trattativa tra la Samb e la Recanatese. Anche la tifoseria leopardiana si è mossa per dissuadere il Re Leone dal firmare con il club del Riviera delle Palme, incontrando l’attaccante per cercare di farlo recedere dall’accordo raggiunto giovedì scorso. Come ben si sa, tutto sarà formalizzato ufficialmente da lunedì prossimo. Sul fronte riconferme scendono le quotazioni di Antonio Martiniello e Luca Senigagliesi. Per il reparto offensivo la Samb segue sempre l’ex Ancona Federico Moretti. Per quanto riguarda Diego Fabbrini, l’attaccante toscano ad oggi è l’unico della "vecchia guardia" ad avere il contratto per la prossima stagione agonistica. Se arriveranno proposte interessanti lascerà il club rossoblù altrimenti resterà in organico. Per la difesa piace sempre Alessio Zini dal Tau Altopascio. Infine lo staff tecnico di concerto con la società ha deciso che i rossoblù non si recheranno più in ritiro a Sarnano dal 22 al 31 luglio ma svolgeranno l’intera preparazione precampionato al Samba Village di Stella di Monsampolo con inizio introno al 20 luglio.

Benedetto Marinangeli