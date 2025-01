Samb travolgente, la Recanatese non può nulla

RECANATESE 2 SAMBENEDETTESE 6

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; Bruzzechesse, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri (32’st Gomez), Raparo, Mordini; Canonici; Spagna, Pierfederici (23’st Masi) All.Bilò A disp. Mascolo, D’Angelo, Pesaresi, Valleja, Ghergo

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zini, Gennari, Pezzola, Orfano (42’st Bouah); Candellori, Guadalupi, Tourè (24’Zoboletti); Kerjota (32’st D’Eramo), Eusepi (37’st Baldassi), Battista (24’st Moretti) A disp. Semprini, Lulli, Fabbrini, Tataranni

Arbitro: Petraglione di Termoli

Reti: 1’pt Pierfederici, 14’Eusepi, 29’Kerjota, 33’Battista, 2’st Orfano (autogl), 9’Kerjota, 31’Moretti, 38’Baldassi

Note: Spettatori mille, angoli 4-2, recupero 0’ e 4’. Ammoniti Mordini, Bellusci, Zini.

Nessun miracolo al Tubaldi ma sarebbe stato utopistico il solo ipotizzarlo. La Samb asfalta una Recanatese troppo rimaneggiata per potersela giocare ad armi pari, soprattutto nell’inedito reparto arretrato, guidato dallo stoico Bellusci in campo nonostante una microfrattura alla costola. La capolista si è dimostrata più smaliziata, più concreta e soprattutto più muscolare ed alla fine non poteva che terminare così, pur se il 2-6 conclusivo è davvero apparso troppo punitivo per i giallorossi che per un’ora se la sono giocata alla grande.

Neanche il tempo di accomodarsi in tribuna che il risultato si sblocca: angolo di Alfieri, in mischia il rimpallo favorisce Pierfederici con la palla che, beffarda, carambola in rete. Reazione rabbiosa della capolista: punizione di Guadalupi, inzuccata di Zini che termina sulla traversa. E’ il campanello d’allarme ed infatti su lancio ancora di Guadalupi, Del Bello resta a metà strada, da bomber di razza ne approfitta Eusepi che impatta.

La gara comunque non ha un attimo di sosta: Alfieri si mette in luce con un diagonale che si perde a lato. Le sofferenze sui palloni alti però puniscono severamente i giallorossi: traversone di Battista, smanaccia l’incertissimo Del Bello ed appostato sul secondo palo Kerjota insacca da posizione defilata. La Samb non perdona e fa tris: ancora un cross col contagiri, stavolta di Kerjota, inserimento di Battista coi tempi giusti, retroguardia a guardare e gol facile facile.

La Recanatese comunque è in partita: eccellente assist di Bellusci per Pierfederici che davanti ad Orsini opta per la botta centrale respinta dal portiere. Allo scadere sassata dell’ottimo Alfieri dai 20 metri che colpisce la parte inferiore della traversa con i tifosi a sacramentare.

Ripresa ancora all’insegna delle emozioni: insistita azione dei padroni di casa, cross rasoterra ed Orfano fa harakiri, ancora traversa ma la sfera carambola all’interno della linea di porta. Al 9’ i rossoblù recuperano palla, in qualche modo sulla trequarti, Eusepi appoggia a Kerjota che mette in moto le sue leve, si allarga a destra e fulmina il portiere in diagonale.

Match in cassaforte per la Samb che arrotonda ulteriormente alla mezz’ora: Alfieri perde palla, Eusepi è bravo ad appoggiare al neoentrato Moretti che non si fa pregare… e timbra il cartellino. Sigillo definitivo da parte di Baldassi che sigla il 2-6, ingiustamente mortificante ma la maturità della Samb è davvero quella giusta per coronare il sogno.

Andrea Verdolini