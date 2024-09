Samb, vittoria di rigore. La Recanatese ancora ko

SAMBENEDETTESE

1

RECANATESE

0

SAMB (4-3-3): Orsini 5,5; Chiatante 6, Pezzola 6, Gennari 6 (41’ st Zini sv), Orfano 6; Candellori 6, D’Eramo 6 (23’ st Baldassi 6), Paolini 6,5; Kerjota 6,5 (45’ st Lonardo), Eusepi 6,5 (46’ st Fabbrini sv), Battista 6 (41’ st Moretti sv). A disp. Semprini, Bouah, Toure, Lonardo, Tataranni. All. Palladini 6

RECANATESE (3-5-2): Del Bello 6; Spezzano 5,5 (31’ st Valleja 6), Ferrante 6, Cusumano 6; Manfredi 6 (31’st Bruzzecchese 6) Raparo 6, Alfieri 6, Canonici 6 (31’ st Pepa 6), Mordini 6 (13’ st Pesaresi 6); D’Angelo 6, Melchiorri sv (13’ st Gomez). A disp. Verdini, Nunes, Magini, Gergo. All. Filippi 6

Arbitro: Amadei di Terni 6 Guardalinee: Velli-Petrakis

Reti: 27’st Eusepi (rig.)

Note: Spettatori 6.073 di cui 3.823 abbonati. Ammoniti Candellori (S), Manfredi (R), Orsini (S) Angoli 4-2 per la Recanatese. Recupero 2’ pt, 5’ st

Vittoria di rigore della Samb sulla Recanatese. Un penalty trasformato da Eusepi al 27’ del secondo tempo regala all’undici di Palladini il primo successo stagionale. L’ingenuità di Spezzano sull’affondo di Paolini nega un risultato positivo alla Recanatese che dopo avere perso Melchiorri dopo solo dodici minuti per infortunio era riuscita ad imbrigliare la manovra dei padroni di casa e ad inizio ripresa creare anche i presupposti per passare in vantaggio. Il presidente Guzzini, poi, in sala stampa ha criticato le decisioni prese da Amadei di Terni a partire dal rigore assegnato alla Samb fino ad arrivare al fallo del portiere Orsini che poteva avere un esito diverso dal giallo rimediato dall’estremo difensore rossoblù. Sfortunata, poi la punizione di Valleja al 35’ con il pallone che si è stampato sulla traversa. Ma la Samb ha sprecato alcune ripartenze che potevano chiudere la gara, colpendo anche un palo con Moretti nel finale.

La Samb inizia subito in avanti con la Recanatese che si difende con ordine.

Si infortuna Melchiorri che raggiunge gli spogliatoi in barella e al 13’ e al suo posto entra Gomez che si piazza in mediana con Canonici in avanti insieme a D’Angelo. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti ed emozioni e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa al 6’ Recanatese subito pericolosa con Raparo che da due passi trova l’opposizione di Gennari e poi è Pezzola ad intercettare il tap in di Manfredi, con il pallone che termina in angolo. Al 10’ Kerjota impegna Del Bello che non trattiene la conclusione del numero sette rossoblù. Al 23’ Palladini sostituisce D’Eramo con Baldassi passando al 4-2-3-1. Ci prova Battista con Del Bello pronto alla respinta a terra. Al 27’ st Spezzano ferma fallosamente in area un’incursione di Paolini e per Amadei di Terni è calcio di rigore. Dal dischetto Eusepi spiazza Del Bello per il vantaggio rossoblù. Al 35’ st è proprio il neo entrato Valleja a colpire la traversa con una punizione dal limite dell’area. Al 44’ è Moretti a colpire il palo su assist di Orfano.

Benedetto Marinangeli