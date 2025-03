Samb, Zini non si fida:: "Con la Vigor sarà dura"

"A Senigallia sarà una partita difficile, come lo saranno tutte quelle che si giocheranno da qui fino alla fine del campionato". Alessio Zini, giustamente, mantiene i piedi ben piantati a terra in vista dei prossimi incontri in cui la Samb proverà a mettere la parola fine al discorso promozione. "Dobbiamo andare avanti di partita in partita -dice ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb- senza pensare alla gara di Teramo che forse è la più importante. Bisognerà prestare sempre la massima attenzione, soprattutto quando incontri formazione di media e bassa classifica che sono sempre gli avversari più ostici da affrontare e contro le quali è più difficile conquistare punti. Stiamo già preparando mentalmente e fisicamente la gara di Senigallia. Siamo pronti per domenica. Il mio futuro? Per me sarebbe un onore giocare con la Samb anche il prossimo anno. Ma prima pensiamo a vincere il campionato poi ci metteremo a tavolino. Spero che ci sia la volontà di proseguire da entrambe le parti". E’ già sold out il settore ospiti del Banchelli di Senigallia. In un solo giorno è stata bruciata la dotazione di 800 biglietti. La Questura di Ancona, poi, ha stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti delle province di Ascoli Piceno e Macerata per i settori locali. E con una nuova determina oggi verrà esteso anche a quelle di Teramo e Fermo.

Buone notizie arrivano dall’infermeria. Il recupero di Kevin Candellori procede nel migliore dei modi. La visita di controllo cui il centrocampista rossoblù è stato sottoposto ieri ha evidenziato che la cicatrice al retto femorale della gamba destra è guarita. Una nuova visita ortopedica è in programma tra due settimane. Intanto i rossoblù continuano ad allenarsi in vista del match con la Vigor Senigallia allenata dall’ex Mauro Antonioli. Alessandro Zoboletti lavora ancora a parte ma potrebbe recuperare per il match del Banchelli dall’infortunio alla caviglia sinistra. Questo pomeriggio classico test in famiglia con la Juniores sempre al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Intanto questa sera dal ristorante Rustichello andrà in onda la puntata mensile di Mondo Calcio su Jant.it condotta da Carlo Di Giovanni. Ospite il difensore della Samb Leonardo Pezzola.

Benedetto Marinangeli