Sanità, sindacati spaccati "Ora Capalbo ci ascolti"

Le organizzazioni sindacali desiderano incontrare al più presto il neo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Maria Capalbo. Quest’ultima, nonostante sia stata incaricata solo da quattro giorni dalla Regione di traghettare l’Ast picena fino al 16 luglio (dal 17 luglio assumerà l’incarico di direttore generale dell’Ast Nicoletta Natalini), è già subissata di richieste di incontro da più fronti. In particolare, però, dal fronte sindacale, attualmente in una fase di spaccatura con Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute da una parte, e Usb, Nursind e Nursing Up dall’altra. Domani si riunirà la Rsu che formulerà per la Capalbo un invito formale al confronto, mentre le sigle Usb, Nursind e Nursing Up lo hanno già fatto autonomamente. "Augurandole un sincero benvenuto – si legge nella lettera che hanno recapitato alla Capalbo, Mauro Giuliani dell’Usb, Maurizio Pelosi del Nursind e Roberto Tassi del Nursing Up –, le chiediamo un incontro urgente per rappresentarle le numerose problematiche pregresse, e attuali, che vanno dai diritti contrattuali alla situazione della contrattazione integrativa, fino ai fondi contrattuali più esigui delle Marche. Ne citiamo solo alcune: come prima, la scadenza dei contratti di lavoro di oltre 230 precari il 30 giugno. Le altre Aziende sanitarie territoriali marchigiane hanno prorogato i tempi determinati fino al 31 dicembre 2023, pertanto auspichiamo lo stesso trattamento contrattuale anche per l’Ast di Ascoli. E ancora, abbiamo i fondi contrattuali più bassi, di oltre 1.000 euro pro-capite, rispetto a tutte le aziende sanitarie marchigiane, contratti integrativi aziendali economici non sottoscritti definitivamente dal 2020, e la restituzione di 495.000 euro del fondo contrattuale 2021 è risultato insufficiente. Rispetto alla procedura degli incarichi di funzione, chiediamo di procedere per l’annullamento in via definitiva. Informiamo che anche la Procura della Repubblica di Ascoli ha acceso i riflettori sugli incarichi di funzione. Poi ci sono i tempi di vestizione da pagare dal 2018 come da Ccnl, ma ancora non sono stati riconosciuti. Il suo doppio impegno – concludono –, in quanto è già all’Inrca di Ancona, ci preoccupa, ma le auguriamo buon lavoro in questa Ast che è gravata da problematiche cocenti che meriterebbero un impegno duraturo ed esclusivo. Le assicuriamo massima collaborazione".

l. c.