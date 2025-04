Schianto, auto vola nella scarpata

Grave incidente stradale, nel pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale n. 71 che da Monteprandone scende sulla Nazionale in zona Ragnola di San Benedetto. Nello schianto una delle due auto è volata lungo la scarpata finendo addosso ad alcuni alberi, Il conducente R. D. di 27 anni è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato ai soccorritori del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nella zona del sinistro. Il giovane versa in prognosi riservata. All’ospedale di San Benedetto, invece, è stata trasportata la conducente dell’altra auto, G. S. di 66 anni della zona. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto i sanitari della potes di San Benedetto ed i vigili del locale distaccamento che sono rimasti sul posto fino dopo le ore 20 per collaborare nel recupero dell’auto fuori strada e ristabilire la sicurezza sulla carreggiata dov’era rimasta l’altra autovettura. Per i rilievi tecnici dell’incidente sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Monteprandone, mentre i colleghi giunti dalla stazione di Offida che si sono occupati della viabilità, a quell’ora, erano le 18,15, piuttosto sostenuta. La strada è rimasta chiusa nelle fasi dei soccorsi e dei rilievi. Si tratta dell’ennesimo scontro, molto severo, che accade in quel tratto della provinciale in direzione del campo di calcio.

Ma. Ie.