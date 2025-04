Scontro frontale tra autobus e auto: a bordo del mezzo sessanta alunni

Un pullman autosnodato della Start spa di Ascoli, che trasportava una sessantina di studenti di San Benedetto e dintorni, diretto all’Istituto ‘Mercantini’ di Ripatransone, è rimasto coinvolto nello scontro frontale accaduto sulla statale Adriatica davanti al palazzo comunale di Grottammare. Il bilancio è di tre studenti minorenni lievemente contusi e il ferimento del conducente del Fiat Doblò R. B. 67 anni, originario del nord Italia ma residente a Montefiore dell’Aso, che ha invaso la corsia opposta dove stava transitando il pullman pieno di studenti, partito alle 7,40 in punto dalla stazione ferroviaria di San Benedetto. Sono stati attimi di preoccupazione, data la dinamica del sinistro, ma per fortuna i giovani non hanno subito danni, tranne che qualche contusione dovuta alla brusca frenata. Il conducente del bus, 33 enne, è rimasto illeso. Gli studenti sono stati trasportati con un mezzo sostitutivo e sono arrivati in classe con una mezz’ora di ritardo.

Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti della polizia locale di Grottammare che ha eseguito i rilievi tecnici. Secondo alcuni presenti il conducente del Doblò, diretto verso sud, sarebbe stato visto con il capo rivolto in avanti, per cui non si esclude che possa aver avuto un lieve mancamento o un colpo di sonno, anche se non si esclude l’ipotesi di una distrazione. Sono stati momenti di animazione poiché nel frattempo stavano entrando in classe i bambini della vicina scuola primaria e contemporaneamente si stava animando anche il mercato infrasettimanale. I vigili del fuoco di San Benedetto hanno prestato assistenza al conducente dell’auto, preso poi in cura dai sanitari e ai ragazzi sul pullman. In seguito hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, ripristinato le condizioni di sicurezza della carreggiata e collaborato con la polizia locale impegnata anche a regolare la viabilità.

Marcello Iezzi