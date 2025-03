Scontro tra un’auto e un camion. Tre feriti nella zona industriale di Pagliare

E’ di tre feriti fortunatamente non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri poco dopo le 16 a Pagliare del Tronto. Lungo la zona industriale si è verificato uno scontro tra un’auto ed un camion che trasportava materiale edile. Le due donne occupanti della vettura sono rimaste bloccate all’interno dell’auto a causa delle lamiere contorte del mezzo a causa dello scontro con il camion. Sono state estratte dal veicolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Ascoli che hanno utilizzato strumenti idonei a creare un varco. Sono state quindi consegnate al personale del 118 che hanno provveduto ad una prima valutazione delle loro condizioni per poi trasferire entrambe all’ospedale Mazzoni. L’autista del mezzo pesante, anch’esso trasportato presso la struttura sanitaria, è invece uscito autonomamente dalla cabina. Le condizioni dei tre feriti non destano preoccupazione.