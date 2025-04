Scuccetta in tono minore

La scomparsa di Papa Francesco ha coinvolto anche la 35’ edizione del ‘Campionato Mondiale di Scuccetta’ andato in scena davanti alla Gastronomia Migliori. L’infaticabile Zè aveva lessato nel suo laboratorio ben 1.080 uova per dare la possibilità a più persone possibili di potersi iscrivere al torneo più originale del mondo. E le uova alla fine sono davvero finite. Una edizione che si è svolta in tono composto, ma la tradizione si è rinnovata anche quest’anno. Il gioco, antichissimo, d’altronde ha regole semplici e precise: battere la ‘punta’ del proprio uovo sodo contro quella dell’avversario (‘scucciare’, appunto): perde il concorrente il cui uovo si rompe per primo. Organizzazione perfetta di Zè Migliori, tanto divertimento e incasso interamente devoluto in beneficenza all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Marco Colaci, 15 anni, di Roma che si è portato a casa il maxi uovo di Pasqua offerto dalla Pasticceria Angelini. Al secondo posto Enrico Ferretti di Ascoli, figlio d’arte visto che il padre Paolo vinse qualche anno fa, e al terzo posto un altro ascolano, Leonardo Celani. Due le curiosità: il partecipante più giovane è stato Milo Migliori Maslovarikj di 5 mesi, mentre il vincitore dello scorso anno, Riccardo Frailich di 10 anni, è tornato per difendere il titolo mondiale conquistato nel 2024, ma è stato eliminato nei quarti di finale. "Ringrazio tutti i partecipanti - ha dichiarato alla fine Zè Migliori - e ringrazio il presidente dell’Aism Ascoli, Adriano Vespa per la grande vicinanza e la collaborazione che si è creata con l’Associazione Sclerosi Multipla. È stata una giornata particolare visto il lutto per la morte del Santo Padre, ma abbiamo comunque deciso di disputare ugualmente il Mondiale di Scuccetta, pur senza eccessi o troppa enfasi. Abbiamo regalato un po’ di gioia a tanti bambini che si sono avvicinati a questo gioco della tradizione ascolana che ogni anno piace sempre di più. Complimenti al vincitore - ha concluso Zè Migliori - e appuntamento al 2026 per la 36’ edizione del Mondiale di Scuccetta".

Valerio Rosa