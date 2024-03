Se il calcio è virtuale. Campionato e-Sport della Lega Dilettanti: due squadre dal Piceno

Il calcio virtuale sbarca nel Piceno. Ci sono anche due società sportive della provincia, infatti, ovvero la Cuprense e la Real Eagles Virtus Pagliare, nel primo campionato di e-Sport organizzato dal comitato marchigiano della Lega Nazionale Dilettanti. Una disciplina, l’e-sport, avviata qualche anno fa, ma che adesso ha preso piede in tutto il mondo. Letteralmente, si tratta di sport elettronici, che prevedono l’utilizzo dei videogiochi in ambito professionistico. In parole povere, per quanto riguarda il calcio, si utilizza il vecchio ‘Fifa’, che ora si chiama ‘EA Sports FC 24’, nel corso di un vero e proprio campionato.

Ogni società che aderisce può partecipare con un minimo di cinque e un massimo di undici giocatori. Ogni giocatore, di conseguenza, durante una partita gestisce un calciatore virtuale, che indossa ovviamente la maglia con il suo nome: come se fosse, per intendersi, una sorta di proprio alter ego. Gli altri giocatori rimasti senza ‘player’ (eccezion fatta per i casi in cui si gioca in undici) vengono invece gestiti direttamente dal computer. Insomma, è più facile giocare che spiegarne il funzionamento a parole. Per restare al passo con i tempi, come detto, il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di organizzare, quest’anno, il primo campionato di calcio virtuale, che è partito lo scorso 26 febbraio. L’iniziativa era estesa a tutte le società di calcio a 11, calcio a 5, femminili, giovanili e perfino alla classe arbitrale. L’Aia (Associazione Italiana Arbitri) è infatti rappresentata da due squadre, una della sezione di Pesaro e una della sezione di Macerata. L’Aia Marche, anzi, è l’unica in tutta Italia ad aver aderito al progetto e-Sport.

Pochi giorni fa, come detto, sono scattate le competizioni. Due, quelle organizzate dalla Lnd marchigiana: il campionato e-Serie Eccellenza Marche (il torneo per consolle di ultima generazione) e la Coppa e-Cup Marche (per consolle della vecchia generazione). Partecipano al campionato il Frog’s Club Sport (calcio a 5), il Real Eagles Virtus Pagliare (calcio a 11 e calcio a 5), l’Aia Pesaro e la Caronnese (un club lombardo di calcio a 11, assorbito dalla Marche poiché non sono partite competizioni in Lombardia). Hanno aderito alla Coppa, invece, il Carpegna (calcio a 11), la Cuprense (calcio a 11), il Frog’s Club Sport (calcio a 5), il K Sport Montecchio Gallo (calcio a 11), la Santangiolese (calcio a 11), l’Aia Macerata, l’Aia Pesaro e la Mandolesi Calcio (calcio a 11). Una selezione marchigiana, infine, parteciperà al Torneo delle Regioni 2024 che andrà in scena in Liguria dal 23 al 29 marzo. Una curiosità riguarda il fatto che tutte le partite possono essere seguite in diretta dagli appassionati proprio sugli appositi canali YouTube e Twitch, nonché sulla pagina Facebook ‘Esport Marche’. Le sensazioni, magari, non saranno le stesse che si provano allo stadio. Ma, di certo, le emozioni non mancano.

Matteo Porfiri